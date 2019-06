Parmi les spectres d'une aristocratie perdue

Owen Heathcote

Cet oncle Raoul, ancien directeur d’usine dans un pays désertifié par la désindustrialisation, se prend d’amour ou tout au moins de désir pour cette nièce qui était peut-être aussi sa fille. Prise dans les entrelacs d’un éventuel double, voire triple, inceste, avec cet oncle « homme-mère », la jeune femme est pourtant congédiée quand il épouse son ancienne assistante, Mathilde.Plutôt que de se pencher sur tous les aléas de cette relation trouble, voire perverse, entre la jeune femme et le couple – sujet que Chantal Chawaf avait déjà puissamment évoqué dans un livre précédent, L’Inconnue du désir (2017) – le récit nous emmène au temps « présent », où la jeune femme assiste, fascinée, aux jeux de foot de ses voisins de quartier en banlieue parisienne.Encore une fois, il s’agit d’un quartier déshérité mais, à la différence du manoir du nord où la déshérence va de pair avec la décadence, en banlieue parisienne la déshérence va de pair avec la vitalité débordante, la provocation franche et l’expressivité langagière.À la grande différence donc d’Annerose de L’Inconnue du désir, qui finira sans doute par sombrer dans la mort, et à la différence également d’Éléonore dans Ne quitte pas les vivants (2015) dont le mal de vivre ne semble trouver aucun débouché, l’héroïne de Relégation finit par vivre dans un milieu qui, nonobstant sa réputation, incarne aussi la jeunesse, la vigueur et l’espoir.À la différence du manoir du nord, qui, malgré la beauté de son paysage environnant, manquait d’air et de lumière, l’appartement de la jeune femme en banlieue possède la « room with a view » d’E. M. Forster - un balcon qui s’ouvre sur la nature et le monde. Il n’est pas étonnant donc qu’elle retrouve dans sa banlieue non pas une voisine de palier mais une voisine « de balcon », une Ukrainienne nommée Roumania, avec qui elle se lie d’amitié et de sororité pour la vie.Même si Roumania n’ose guère sortir de peur d’être agressée, elle fait de son appartement un espace d’épanouissement personnel. L’héroïne finit donc par retrouver une famille, mais, à la différence de son ancienne famille incestueuse et trouble, une famille qui, par Roumania interposée, représente à la fois la retenue et la liberté, l’intime et l’ailleurs, le proche et l’universel. Celle-ci est à la fois identique et étrangère, et identique dans son « étrangèreté » même.Etant donné ce renversement dans ses émotions et dans ses valeurs, et sa renaissance au langage des jeunes et à la communication entre femmes, il n’est pas tout à fait étonnant non plus que la jeune femme finisse par accepter Raoul et Mathilde et, surtout, de faire de cette dernière encore une « sœur ».À la fin de ce livre étonnant, la jeune femme a donc su, de manière inattendue et détournée, dépasser les incongruités, voire les traumatismes, du passé. Il s’ensuit que, par un tour de force extraordinaire, la jeune femme arrive à passer outre à sa dépossession antérieure et à reléguer la relégation même.Chantal CHawaf – Relégation – Editions Des femmes-Antoinette Fouque – 9782721007032 – 12 €