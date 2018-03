Partir à la découverte des métiers de la bibliothèque

Cet ouvrage collectif interroge les conclusions du livre Bibliothécaire, quel métier ? (B. Calenge, Cercle de la librairie, 2004). Il a pour but de mesurer l’évolution et l’avenir du métier de bibliothécaire — et plus largement des bibliothèques — dans de nombreux domaines : savoirs et collections, services et innovations, rapport aux usagers, au politique et au territoire, numérique, formations et statuts, etc.





À l’heure où la bibliothèque se définit davantage par ce qu’elle fait que par ce qu’elle possède, cette réflexion, menée par 16 contributeurs venus de la lecture publique, des bibliothèques universitaires et de la recherche, aura sa place dans tous les établissements.



Très complet, l’ouvrage s’attache en 17 chapitres à fournir d’intéressants éléments de bilan et de prospective. Il évoque non seulement les métiers des bibliothèques de tous types mais aussi les professions voisines : documentalistes, archivistes et nouveaux métiers émergents.



Ce livre sera utile à tous ceux qui préparent les concours, tout comme aux professionnels qui s’interrogent sur un métier aux frontières mouvantes, en constante évolution.

Soizik Jouin

Nathalie Marcerou-Ramel – Les métiers des bibliothèques – Éditions du Cercle de la librairie – 9782765415268 – 38 €