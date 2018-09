Perdue pour perdue, autant brûler son âme

YOUNG ADULT – Elle, une ado un peu têtue, mais sûrement plus mature qu’une fille de 17 ans lambda. Elle n’avait pas le choix… Le père avec qui elle partageait cette passion pour la spéléologie est décédé. Son petit frère est hyperactif et demande beaucoup d’attention. Leur mère travaille comme une folle pour joindre deux bouts...









Lui, un chasseur de têtes, sans âge, sans passé, sans même un prénom. Il n’a pas d’espoir pour un avenir plus prometteur que sa vie jusqu’à présent. Il a un devoir, un but et personne n’attend de lui autre chose que d’obéir et d’accepter son destin.



Une rencontre hasardeuse, violente, dépourvue des lumières affichant « happy end » possible, sans un quelconque avenir, tout bonnement. Un monde les sépare et non, pas dans le sens figuré du terme… À moins qu’ils ne décident d’aller à l’encontre de ce monde ou plutôt de ces mondes….



« Si je ne reviens pas, c’est parce que non pas un, mais deux mondes auront conspiré à m’arrêter »… dit-il.

Il y a du défi… Et si cette déclaration n’était pas suffisante, il n’y a pas de problème, ce n’est qu’un début.



L’amour impossible ? Oui, c’est fait ! La mort, la trahison et la souffrance ? Oui, il y en a aussi. Le combat du monde en dessus et d’en dessous où le mal et le bien n’ont pas forcement la même définition ? Tout cela se retrouve ici également. Comme si ce n’était pas assez, vous pouvez demander un peu d’espoir : celui qui meurt le dernier….



Et tout cela, dans des beaux paysages du Montana…



Tous les ingrédients sont là pour passer un bon moment avec ce roman. C’est dynamique, c’est agréable à lire ; c’est parfois un poil prévisible, mais vous ne serez pas à l’abri de quelques surprises.



Le bonus est qu’il se lit aussi bien par des parents que par des jeunes. Lancez-vous dans la lecture avec votre progéniture et partagez quelques questions philosophiques sur les choix impossibles, l’amour ou le pardon.



Ewelina G.

Jeff Giles, trad. (anglais) Emmanuelle Urien – Les âmes perdues Tome 1 ; Les terres du bas – Bayard – 9782747086035 – 15,90 €