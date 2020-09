Peter Holtz, Autoportrait d’une vie heureuse : idéologies rêvées

Ingo Schulze, trad. allemand Alain Lance et Renate Lance-Otterbein - Peter Holtz : autoportrait d'une vie heureuse - Fayard - 9782213709925 - 24 €



Peter est un communiste convaincu depuis son enfance au foyer, notamment sous la supervision d’un directeur qu’il admire. Lorsque ce dernier quitte le foyer, Peter part à sa recherche, convaincu qu’il peut le retrouver seul, sans argent, car la société doit subvenir à ses besoins essentiels. Il rencontre en chemin un couple berlinois qui, charmé par les idées affirmées du garçon, finira par l’adopter.Peter affirme ses convictions avec candeur auprès de chacun de ses interlocuteurs, souvent sans se rendre compte des soucis qu’il cause à son entourage. Convaincu de bien agir en disant toujours la vérité et sincère soutien du régime de la RDA, il est notamment approché par la Stasi pour une mission dans laquelle il échoue du fait de son incompréhension des enjeux.Notre héros devient maçon et s’applique à restaurer des immeubles qu’on lui a cédés, vivant au quotidien avec le minimum nécessaire, condamnant l’argent et dépannant sans cesse ses amis. S’improvisant chanteur puis fervent chrétien, il devient par hasard millionnaire grâce à ses immeubles après la chute du mur et prospère dans le milieu de l’art. Peter doit constamment remettre à jour ses croyances à la lumière de ses propres expériences, du contexte politique changeant et des nombreux avis divergents autour de lui.Contant plusieurs phases improbables de la vie de Peter, le roman manque parfois de clarté dans sa trame avec une multitude de personnages et évènements dont on ne comprend pas toujours les liens. « Naïf et clairvoyant », le personnage de Peter peut être perçu comme trop caricatural dans ces convictions et c’est intentionnel. Par moments, il semble trop facilement se laisser persuader par une tout autre vision du monde (comme se laisser imprégner des idées du capitalisme ou du christianisme en une seule discussion).Au-delà du personnage à la fois tête à claque et attendrissant, le roman développe des réflexions poussées sur le fonctionnement de la société et sur différentes idéologies, et décrit des histoires de vie en RDA (avec quelques escapades en RFA et en France), offrant ainsi une véritable immersion dans l’Allemagne et l’Europe des années 1960 à 1990.