Phobie scolaire et dyslexie, l'adolescence face à la différence

Phobie

Dysfférent

Avec Phobie, Fanny Vandermeersch, qui connaît bien les ados puisqu’elle enseigne au collège, nous raconte l’histoire de Sophia qui est en 6e. Tout allait bien à l’école primaire. Elle était très bonne élève et réussissait sans d’ailleurs travailler. Elle avait plein d’amis et la vie était belle.Et voilà qu’au fil des mois, ce bel équilibre se fissure. Tant et si bien que Sophia devient angoissée, déprimée, puis refuse d’aller à l’école qui la rend malade. Sophia est victime de phobie scolaire alors qu’elle adore apprendre. Il faudra que ses parents soient inventifs et que Sophia découvre le club théâtre pour que les choses s’arrangent…Charlemagne n’est pas un prénom facile à porter et du coup, Charly a l’impression qu’il n’est pas un enfant comme les autres. Sur le fond, il n’a pas tort car il est dyslexique et cumule plein de « dis » comme distrait, dissipé, dispersé… et bien sûr différent.Avec ce roman, Fanny Vandermeersch nous montre que la différence est une chance mais que pour la saisir, il faut être aidé par d’autres enfants ou adultes, qui sauront révéler à l’enfant son potentiel caché. Pour Charly, ça sera la musique qui lui redonnera confiance en ses capacités d’apprentissage. C’est parce que d’autres personnes lui feront confiance qu’il pourra croire en lui. Avec la découverte du piano, il retrouvera la joie d’apprendre la musique mais verra aussi ses notes progresser à l’école.Françoise ObjoisFanny Vandermeersch – Editions Le muscadier – Phobie – 9791090685789 – 9.50 / Dysfférent – 9791096935116 – 10.50 €