Pierre Cendors, l'alchimique incertitude de la passion

L’action de Silens Moon, dernier roman de ce savoyard installé aujourd’hui dans l’Oise, se déroule dans une ville d’Allemagne. Le narrateur, jeune et obscur agent d’assurances, rencontre dans la pension tenue par sa tante un homme étrange et solitaire dont le départ subit va le poursuivre. Car ce loup des steppes, incarnation du personnage d’Herman Hesse, a instillé en lui l’attrait pour la nuit, ce « silencieux messager des infinis mystères ».Douze ans plus tard, on est en 1935, il reçoit un faire-part de décès. À son propre nom. Un homonyme qui habitait juste en face de la pension, mort mystérieusement dans la nuit, celle aussi où s’enfonce l’Allemagne. Revenant de l’inhumation, il remarque dans une rue inconnue une affiche dont la « théâtralité froide » l’attire. Sous le Juden Raus tracé par une main anonyme, il lit que Nada Néander chante Silens Moon au Morador chaque vendredi soir.Les pièces du puzzle vont alors subtilement se mettre en place. « J’allais sans vaciller vers l’incertain. Je marchais résolument au bord d’un trouble », songe le narrateur qui fera mentir cette confidence d’oreiller : « Les femmes ne peuvent rien pour toi, sauf une, mais elle n’existe que dans ton esprit. »Car Nada - on pense à la Nadja de Breton - sera le nom d’une passion, d’un vertige. « J’ignore si ce que j’ai vécu avec Nada a un nom. Aucun ne convient, sauf un peut-être, que je me garderai bien d’expliquer. C’était le nom d’un train et le nom d’une chanson […]. »Celle que chantait Nada.Ce roman au charme délétère, marqué par la sourde inquiétude de ces temps, par l’exacerbation des solitudes, par une quête amoureuse empreinte d’absolu, envoûte. Ses réminiscences littéraires, les échappées poétiques, la maîtrise du ton et du temps en font une expérience qui marque en profondeur le lecteur.Pierre Cendors – Silens Moon – Le Tripode – 9782370551900 – 19 €