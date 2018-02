Plein les poches : agent secret, despote sénile, démons... БonjouЯ, Яussie

La Russie, grande et belle, sera l’invitée d’honneur pour le Salon du Livre de Paris. Mais connaît-on véritablement cet immense pays, autrement que par les datchas, les matriochkas, et les verres de vodka ? Dans notre sélection Plein les poches, voici quatre livres pour découvrir autrement le pays, l’histoire... et continuer de se raconter des histoires.





Il s’appela Romain Gary, on le connut également sous le nom d’Émile Ajar : il enfuma le prix Goncourt en le remportant deux fois. Mais l’histoire du romancier, Roman Kacew de son vrai nom, est entremêlée de mensonges, de mythes et de légende. Ses deux parents n’en demeurent pas moins russes de nationalité.

Et la relation avec son père, qu’il renia, en se décrivant comme « bâtard juif russe, mâtiné de Tartare », n’en reste pas moins essentielle. Romain Gary s’en va-t-en guerre, c’est tout cette relation, complexe, difficile, et d’autant plus mystérieuse qu’il entretint avec son père. Un livre biographique fascinant et plus encore parce qu’il nous présente l’auteur somptueux sous un autre jour. Un de plus...

Continuons de voyager, cette fois avec des tensions plus politiques. KO est une version plus contemporaine de ce que proposait Gérard de Villiers avec les SAS. Le Prince Malko a cédé la place à des faux jumeaux, Kali et Odys Grant. Mais l’intention est la même : puiser dans les mystères des agents secrets des aventures décapantes.

Ici, tout part d’une terrible fusillade à Odessa, pour mettre en branle les forces géopolitiques les plus diverses : nationalistes ukrainiens, gouvernement officiel, Moscou, ou encore les agences, le FSB et la CIA, éternels rivaux. Objectif : épargner un conflit qui pourrait devenir mondial, en un rien de temps... Massacre à Odessa tient ses promesses.

Mais d’ici à ce que le monde ne s’effondre sous son poids, rions un peu. La sénilité de Vladimir P., comme son nom l’indique presque, évoque le dirigeant russe, Vladimir Poutine. Mais ce dernier a totalement perdu la tête, ou peu s’en faut pour qu’il n’ait encore quelques moments de lucidité.

Pour preuve, il croit être toujours le président de la Russie... Et régulièrement fournit des sommes d’argent à d’anciens proches. Réfugié dans la campagne de Moscou, le chef d’État se fait piller – façon Bettencourt, dirait-on. Seul son infirmier avait encore quelques scrupules. Jusqu’au jour où seul un gros bakchich pourrait venir sauver son neveu de la prison... Hilarant !

Concluons logiquement notre périple russophone avec L’Organisation. Et remontons le temps, à l’époque où le mur de Berlin est toujours en place, François Mitterrand n’est pas encore président. Vive la fin des années 70. Rosa s’ennuie pourtant à mourir dans la ville portuaire où se sont écoulées ses 17 premières années.

Elle lit, pour passer le temps. Angélique, marquise des anges. Ou elle traduit. C’est son métier. Elle ne regrettera pas qu’un peu d’animation vienne pimenter son quotidien. Mais quand les événements étranges finissent par virer au surnaturel et qu’une épidémie semble provoquée par des démons, on tressaille... On rit, on s’étonne. Quelque chose de Boulgakov se joue ici, entre fantastique, humour et politique...

Laurent Seksik – Romain Gary s'en va-t-en – Editions J’ai lu – 9782290147887 – 7,80 €

Maria Galina, trad. Raphaëlle Pache – L'organisation - Saga triste et fantastique de l'époque de la stagnation – Editions 10 | 18 – 9782264071729 – 8,10 €

Alex de Brienne – KO, Massacre à Odessa – Editions Livre de Poche – 9782253086604 – 7,30 €

Michael Honig, trad. Laura Bourgeois – La sénilité de Vladimir P. – Editions Pocket – 9782266276153 – 7,40 €