Plein les poches : ceux qui ont fait l'Histoire et ceux qui la feront

Bien sûr, seuls les vainqueurs écrivent l'Histoire, mais dans la Grande restent les récits de la Petite et des petites gens qui l'ont vécue. Cette semaine, dans Plein les poches, c'est une sélection historique, aux multiples facettes, que nous vous proposons : l'histoire, ceux qui l'on faite, et ceux qui la feront...





Le voici de retour : après avoir exploré la ville de Paris de fond en comble, Métronome 2 de Lorant Deutsch, renoue avec l’histoire de la capitale. C’est un guide touristique, qui retrace mille parcours de ces rues et ruelles où la vie grouille depuis des siècles.

Digne continuité, sans perdre de la fraîcheur de son projet, Métronome donne le rythme et l’envie de sortir, pour découvrir de ses propres yeux les merveilles qu'abrite Paris. Entre les murs, les mots et les hommes, un air se dessine : sous les pavés, l'histoire de nos ancêtres...



On connaît Emmanuel Pierrat pour son activité d’avocat, mais l’homme est également éditeur et auteur. Récemment, il a lancé une collection chez Points, reprenant les grandes affaires judiciaires, pour leur conférer un nouvel éclairage.

« Omar m’a tuer » : l’affaire Raddad, 1994, « Juger mai 68 » : l’affaire Goldman, 1974, suivi de « J’ai choisi la liberté » : l’affaire Kravtchenko ou « J’accuse ! » : L’affaire Dreyfus, 1894 suivi de « Surtout ne confiez pas les enfants à la préfète », sont de petits ouvrages, autour de ces Procès qui ont marqué l’histoire. Celui de Dreyfus est immanquablement l’un des plus littéraires...



Nous sommes en URSS, le 20 juin 1931. Evguénia Iaroslavskaïa-Markon meurt fusillée dans un goulag de Solovki. Anarchiste, elle s’était dressée contre le coup d’État d’octobre 1917, qui avait conduit les bolcheviques à prendre le pouvoir.

Révoltée, c’est un mot qui fut inventé pour elle. De toute sa brève existence – elle naquit en 1902 –, elle partit à la rencontre des laissés pour compte. Cette autobiographie qui nous parvient enrichie en dit long sur cette figure extraordinaire. Une femme au destin tragique, mais aux convictions profondes.





Il y a les hommes, et les lieux : Sainte-Geneviève, l’église aujourd’hui illustre, est devenue l’un de ces endroits symboliques de l’esprit, des lettres et des idées. Et pour cause : Sainte-Geneviève, c’est l’église du Panthéon, et ses milliers de pensionnaires, à jamais endormis.

Sur cette montagne éponyme de la rive gauche, au cœur du Ve arrondissement, s’est installé l’édifice aujourd’hui diablement touristique. Achevée en 1790, elle abrite tant de choses et de secrets : L’affreux du Panthéon nous embarque dans les coulisses de l’histoire, au cœur des mystères et des héros.



Depuis 2012 qu’il est publié, le livre de Bénédicte Manier, Un million de révolutions tranquilles, obsède intelligemment. On se passionne pour cet avenir autre, ouvrant la voie à de nouvelles formes de sociétés. Des alternatives qui touchent les différents secteurs de notre monde, et visent le cœur des citoyens.

Ce sont autant d’histoires de gens qui changent le monde, et le rendent meilleur, plus habitable, plus humain : entre recyclage et collaboration, entre démocratie directe et finances éthiques. Des témoignages qui montrent que c’est possible. Et y encouragent.

