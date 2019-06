Plein les poches - D'ici, d'ailleurs, d'aujourd'hui, d'hier : enfants, enfances

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

De l’enfance à l’âge adulte, de l’innocence aux responsabilités de parents, Jackie a traversé le sable pour gagner la mer. La nage, plus jeune, était pour elle une échappatoire ; ayant grandi, elle a préservé cette liberté en se rendant à Villefranche-sur-Mer. Encore et encore, gagner cette eau salutaire. Mais devenue veuve, qu’a-t-elle transmis à sa fille, elle aussi conquise par la nage ?Avec le lumineux, Chantal Thomas, auteure des inoubliables Adieux à la reine, signe un délicat, pudique et magnifique roman filial. Un voyage de Lyon à la région bordelaise et son Cap Ferret, pour aboutir à la côte niçoise. Désinvolte et provocatrice, un portrait d’une France et de l’enfance, depuis les années 30.On le connaît chanteur, on le sait auteur. Cali a cet univers musical tendre, mélancolique et délicat, qui montre bien qu’un enfant n’est pas obligé de mal tourner, et de finir adulte. Dans ses livres, c’est cette explosion dont seuls les enfants sont capables, eux qui vivent et ressentent avec une si grande intensité.Parce que les jeunes cœurs sont aussi les plus expressifs,embarque dans un monde où chaque instant qui passe rappelle à la douleur d’une disparition. Celle d’une maman, l’absente de tous bouquets. Et soudain, tout est dépeuplé. Raconté avec justesse, ce récit d’un petit bonhomme prend au cœur.Dans cette étrange phase de la vie, transitoire entre toutes, l’homme n’est pas encore, l’enfant n’est déjà plus. Mais aucun des deux n’a totalement disparu ni n’est vraiment apparu. Ils sont trois adolescents, italiens, originaires de Trieste, dans ce nord qui jouxte la Slovénie — qui ne l’était pas encore dans les années 30…C’est justement dans ces récits de mutation, cet instant-chrysalide, que Gambini a su plus que tout étinceler. Dans une ville portuaire, comment ne pas se sentir happé par l’horizon ? Lidia, Berto et Ario éprouvent cette confusion des sentiments et ces corps qui évoluent : le désir, l’attraction, la séduction., l’histoire d’un mensonge, que les adultes ont creusé. Et qui ne peut que déboucher sur un drame.Quand les enfants parlent de leurs parents, justement, on peut s’attendre à tout. La fascination que sa mère a pu exercer a conduit Irène Frain à écrire ce texte — une histoire basée sur des histoires, celles qu’une maman en quête d’autre chose ne cessait de raconter. Qu’importe la véracité, la longueur : il fallait conter pour échapper aux douleurs.De cette propension, « ce don inouï pour les histoires », est venu le goût pour l’écriture : à force d’écouter, captivée, la petite fille a voulu ressembler à une mère qui l’aura rejetée. Être comme maman, être maman, dans l’espoir d’attirer l’attention et la tendresse., un témoignage autant qu’un hommage.Chantal Thomas – Souvenirs de marée basse – Points – 9782757871553 – 6,90 €Cali – Seuls les enfants savent aimer – Pocket – 9782266287760 – 6,40 €Pier-Antonio Quarantotti Gambini, trad. Michel J. Arnaud, postface Pierre-Emmanuel Dauzat – Les Régates de San Francisco – Motifs – 9791095071389 – 8,90 €Irène Frain – La fille à histoires – Points – 9782757871485 – 7 €