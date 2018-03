Plein les poches : Et Dieu, dans tout ça ?

Dans Plein les poches, cette semaine, on parlera donc de Dieu !

Quelle était la différence entre Socrate et Jésus ? Certes, le premier ne marchait pas sur l’eau, mais le second oui ! Dans le livre d’Anne Baudart, c’est une approche ontologique qui est préférée. Comment être fils de Dieu, et par conséquent omniscient, et faire preuve de la plus immense sagesse, en déclarant savoir ne rien savoir ?

De l’un à l’autre, les deux figures, historiques ou divine – dans tous les cas, éminemment littéraires – se retrouvent une fois de plus confrontées. Ce sont deux enseignements, qui, par des voies distinctes, ont convaincu des disciples de suivre et dispenser leurs messages. Deux mondes, devenus complémentaires.

S’il existe une divinité, alors elle a forcément deux ou trois consignes à faire appliquer à des agents en charge de les faire respecter. Mais qu’adviendrait-il si, d’ordinaire, l’un de ces messagers venait à enfreindre la règle en question ? « Règle n° 1 : Pas d’ingérence. » Les choses sont posées...

La destinée, la mort et moi, comment j’ai conjuré le sort raconte avec malice et humour comment un demi-dieu – appelez-le Fatum ou Sort – traîne au milieu de l’humanité depuis un bon moment. Et soudain, Sara Griffen, dont l’avenir dépend des facéties de Destinée, se retrouve sur sa route. Alors, perdre, ou ne pas perdre son immortalité, contre un amour impossible ?





Trouver Dieu en Suisse, c’est possible : la preuve, Jean Calvin est parvenu à imposer le protestantisme dans le pays, à partir des années 1530. Sabine, elle, n’avait pas vraiment prévu de rencontrer des forces cosmiques : elle partait simplement avec son mari pour l’accompagner à une remise de prix.

Mais tous deux enfermés dans un hôtel, portes impossibles à ouvrir, vont se retrouver au milieu d’un mouvement sidéral inattendu. Et plutôt improbable. Si Dieu devait prendre une forme particulière pour s’adresser aux humains, quelle serait-elle ? Avec, Avant les singes, c’est un roman fou que l’on ouvre. Vraiment...



Anne Baudart – Socrate et Jésus – Le Pommier – 9782746516571 – 10 €

SG Browne, trad. Morgane Saysana – La destinée, la mort et moi, Comment j’ai conjuré le sort – Editions 10-18 – 9782264070982 - 8,40 €

Sibylle Grimbert – Avant les singes – Editions 10-18 – 9782264069573 – 7,10 €