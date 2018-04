Plein les poches : guerres de religion et puissances d'ailleurs

Historiquement, le roman est apparu pour raconter, en vers, les faits d’armes de chevaliers qui se retrouvaient pour un godet autour d’une table ronde. Malin. Balayons donc les siècles, et prenons le temps d’une plongée dans l’histoire, à travers les romans. La vraie, la fantasmée ou la possible...

Dans Plein les poches, cette semaine, retrouvons donc le goût des histoires...





Remontons le temps, pour revenir à l’époque des guerres de religion où catholiques et protestants s’écharpaient joyeusement à coups de hallebardes. Henri IV avait tenté de fédérer ce pays de France, mais un halluciné a choisi de lui ôter la vie : Ravaillac.

Le 14 mai 1610, François Ravaillac devient l’un des régicides désormais parmi les plus célèbres, en assassinant le Bon Roi. Il sera exécuté deux semaines plus tard. Mais son acte, qualifié de fou, garde sa part de mystères.

Le Britannique Mattheus Kassov sera mandaté par Jacques 1er pour se rendre en France : une espionne de Sa Majesté a disparu. Et de l’Histoire découle Ils ont tué Ravaillac alors un polar historique, où les corps vont se multiplier, comme des petits pains...

Restons dans une époque proche, et toujours dans cet univers de guerre. Cette fois, c’est en Allemagne que le conflit fait rage entre catholiques et protestants, et les gens tentent de fuir la guerre et la mort. Parmi les réfugiés, un certain Issak – d’origine japonaise !

Tireur exceptionnel, Issak ne manque pas de se faire remarquer, son physique le distingue facilement des peuples européens. Mais sa mission ne souffrira aucun délai : son maître fut assassiné, manifestement par un catholique qui a trouvé refuge dans cette Europe en proie aux flammes.



Un samouraï sur les champs de bataille, l’histoire n’est pas banale. Et d’autant moins que les témoignages du XVIIe assurent que des Japonais sont véritablement venus combattre. Vengeance, combats et honneur... le mix est parfait.

Plus loin dans le temps, voici se profiler les Heures Sombres de l’Histoire : en juin 1939, le IIIe Reich a pris ses quartiers en Allemagne. Hitler règne déjà en maître, et Heinrich Himmler est à la recherche de mystères. Pour ce faire, il envoie l’officier SS Friedrich Saxhäuser en expédition en Iran.

Et dans les ruines d’un chantier archéologique, dont les origines semblent prendre racine plus loin que les prémices de l’humanité. Sa découverte laissera sans voix : Le Château des millions d’années n’est pas disposé à dévoiler ses secrets.

Guidé par une puissante érudition, le roman verse dans le fantastique, et l’histoire devient une bascule : le temps se traverse et se recoupe, sans cesse. Complexe, mais passionnant.



