Plein les poches : guide touristique de territoires désarmants

Les juilletistes ont pour certains mis les bouts, les aoûtiens rongent leur frein... en somme les vacances sont là. Les villes se dépeuplent, à se demander où vont les uns et les autres. Mais pour ceux qui chercheraient des voyages plus insolites, nous avons fait le plein.

Cette semaine, dans Plein les poches, départ pour des territoires désarmants.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le choc culturel en parcourant le Japon ne se raconte pas : il se vit, et peut tenter d’être saisi. À ce titre, le pouvoir de l’image est des plus intéressants. Raymond Depardon, Leica en main, décide de revenir sur les traces de ce pays fulgurant, en traversant d’est en ouest, de Tokyo à Kyoto.

Japon Express, c’est un retour sur les lieux parcourus, près de 50 ans plus tôt. Entre 2016 et 2017 ; Raymond Depardon renoue avec l’archipel. Et en résulte ce livre de photos, clichés captant les lieux, les personnes, des attitudes et toute une population qui garde une part de mystère. Ainsi présenté, le pays devient plus sensible, multiple et souvent cocasse.





Elles ont un lourd héritage, ou un passif qui les a rendues moins attrayantes que d’autres. Elles s’appellent Mulhouse, Vesoul, Guéret, Cholet, Vierzon, Cergy, Saint-Nazaire, la vallée de la Fensch, Verdun ou encore Maubeuge, Châtel-Guyon et Draguignan. Boudées ? Certainement ? Déconsidérées ? Assurément. Et c’est là tout le travail de Vincent Noyoux.

Car enfin, ce Tour de France des villes incomprises, à quoi nous ramène-t-il ? Eh bien, comme le chantait Brassens : « Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite... » Alors, par-delà les préjugés, voici de quoi s’ouvrir un peu, et plonger vers le méconnu pour trouver du nouveau.





Curzio Malaparte est l’une des figures de la littérature italienne du XXe siècle parmi les plus délicieuses. Son goût pour la chronique s’exerça avec une plume qui parvient à capter le détail, au plus juste, artistiquement. Toscan amoureux fou de sa patrie toscane, il se retrouva à Paris deux ans après la libération. Et dix ans avant sa mort...



Nous sommes donc en 1947. Journal d’un étranger à Paris, c’est le regard d’un homme qui fut une figure de l’engagement politique et armé, bien avant même des personnages comme Hemingway. Proche de Picasso, de Soupault et intellectuel fervent, autant qu’enthousiaste, il raconte la capitale, où se succèdent Malraux, Camus, et tant d’autres figures historiques... Chroniqueurs, voici un maître.





À sa sortie en 2016, ActuaLitté avait vibré. Difficile de en pas revenir sur le roman de Jacques Barberi. Et quitte à découvrir des territoires inattendus, le monde qu’il nous propose est des plus séduisants. Il commence avec une planète sous le contrôle absolu de puissantes Intelligences artificielles...

Et se poursuit sur une terre de désolation, où l’humanité a dû physiquement se reformer. Le cataclysme nucléaire a reconfiguré la planète. La notion même d’humain vacille dans Mondocane, et c’est un voyage touristique par le regard d’un survivant, mi-Usbeck, mi-Candide. Un survivant, vestige du passé, pour qui ce Nouveau Monde est à proprement parler inconnu...





Lauréat du prix Hellfest 2018 – oui, oui, le festival de métal –, le roman d’Anthony Ryan est un monde à part entière. Et rien de mieux pour les vacances que de faire un peu de tourisme au milieu des dragons. Ce roman garantit, sans bouger de son siège, une épopée combinant une multitude d’éléments, à même de séduire tous les publics.

Fantasy épique, où se mêlent éléments steampunk, c’est un travail spectaculaire de constitution d’un monde à part entière. Luttes de pouvoir, domination politique et magique, capes et épées, navire-pirate... et dragons. Vous aviez demandé un supplément de dépaysement avec votre cocktail – à rebaptiser Dragon Blood, évidemment ?

.







Raymond Depardon – Japon Express ; De Tokyo à Kyoto – Points 9782757873199 – 8,90 €

Vincent Noyoux – Tour de France des villes incomprises – Pocket – 9782266277174 – 6,40 €

Curzio Malaparte, trad. Gabrielle Cabrini – Journal d’un étranger à Paris – La table ronde – 9782710388081 – 8,90 €

Jacques Barberi – Mondocane – Folio SF – 9782072732256 – 7,80 €

Anthony Ryan, trad. Maxime Le Dain – Dragon Blood T.1, Le Sang du dragon – Bragelonne – 9791028102593 – 25 €