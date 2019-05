Plein les poches : un peu d'amour, bordel, un peu d'amour !

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Notre chronique revient donc, et durablement : Plein les poches, cette semaine, va vous parler d’amour. Ah, l’amour…, c’est une effrayante interrogation : comment des semblables — des frères, demanderait Baudelaire ? – partageant une culture et des origines, se décident à partir pour prendre les armes. Et plus encore, partir en guerre contre d’autres humains, au nom d’un Dieu dont ils partagent la foi avec l’auteur.Rachid Benzine livrait un texte foudroyant, attestant d’une véritable incompréhension, et plus encore, de ce gouffre créé entre les êtres. Après les attentats du 13 novembre 2015, et la triple attaque terroriste portée notamment contre le Bataclan, l’interrogation devenait plus poignante encore. Parce que l'amour d’un père pour sa fille partie faire le djihad est aussi celui d’un déchirant cas de conscience…On peut également profiter de la lecture par Charles Berling et Lou de Laâge, dans le cadre du Festival d’Avignon, en 2017C’est l’histoire d’un délicieux adultère, une petite merveille qui aurait donné lieu à l’un de ces vaudevilles foutraques, tant la trame est usée à l’envi. Mais Frank et Joséphine, c’est l’histoire d’un coup de foudre qui va les terrasser et bouleverser le petit quotidien que chacun, dûment marié, s’était efforcé de construire.Joséphine, alias Billy, est bien trop jeune pour que Frank ne lui consacre la moindre attention. Ou à l’inverse, le bonhomme est trop vieux, trop insupportable… Mais l’amour n’a que faire de ces contingences. Avec, petit bijou de la littérature américaine, Laurie Colwin marquait tellement de points…Thomas Gunzig nous avait habitués à bien des choses — notamment à manipuler l’horreur et la sanguinolence à gros bouillons ! Mais l’homme est facétieux et se plaît aussi à jouer avec le cœur des jeunes amants. À la différence des vieux amants, les jeunes n’ont pas encore eu le temps de tailler dans les meubles à coup de serpe, pour exprimer leur rancœur…, encore de l’adultère, un peu moins chatoyant, un peu moins virevoltant, et passablement saignant. Monté comme une pièce de théâtre, un huis clos à deux acteurs, qui n’ont devant eux qu’une heure, avant que lui ne retrouve son épouse officielle. Bien. Ou pas. Confidences et échanges, phrases assassines à demi-mot… croustillant !Elio Perlman n’avait que 17 ans, durant cet été 1987. Il vivait avec ses parents en Italie, et chaque année, un étudiant de doctorat venait profiter des lieux, pour réviser son œuvre. La tradition voulait qu’Elio laissât sa chambre à l’invité, qui l’occupera durant son séjour. Mais la venue d’OIiver va bouleverser cette habitude instaurée.Entre les deux jeunes ados, une histoire d’attirance, d’excitation et de tendresse se dessine. Un baiser volé, des attouchements, la découverte d’une sexualité ignorée ou inconnue. Mais complexe. Les sentiments ne se dévoilent pas sur commande. Surtout quand surgit Marzia, une fille du coin, avec qui Elio aura une liaison… On n’est pas sérieux quand on a 17 ans :, c’est l’histoire d’une sensualité qui dissimule la violence et les émotions.Rachid Benzine – Lettres à Nour – Points – 9782757876985 – 5 €Laurie Colwin, trad. Elishéva Marciano – Franck et Billy – Autrement – 9782746750319 – 10 €André Aciman, trad. Jean-Pierre Aoustin – Call me by your name – 9782253100676 – 7,90 €Thomas Gunzig – Encore une histoire d'amour – Au Diable Vauvert – 9791030702156 – 7 €