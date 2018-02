Plein les poches : vampires, démons, berserks et autres envoûtements

On les aime parce qu’ils rassurent, on les redoute quand ils sont un peu trop méchants, même si leurs côtés obscurs fascinent. Ils ont des crocs, des ailes, des super pouvoirs, ou parfois, tout simplement, deviennent ivres de furie et de violence. Ce sont des créatures hors du commun, qui font s’évader : cette semaine, dans Plein les poches, on parle d’eux...









D’abord, parce que la Saint Valentin approche, place à une femme, celle qui supplante les atours des sirènes mêmes, Bohémienne terrifiante pour les hommes qui n’échapperont qu’à de terribles prix à ses charmes... Oui. Carmen. Ce nom seul, évoquant les philtres magiques et autres potions, aura su envoûter d’un regard ce pauvre Don José.

Parce qu’il ne fait jamais de mal de relire un classique, et que l’on ne relit jamais assez Prosper Mérimée, cette nouvelle qui inspira l’opéra de Bizet est à redécouvrir. Carmen n’est ni une créature aux pouvoirs terribles ni un monstre : elle a hissé la séduction à un niveau diabolique. Elle méritait bien de figurer en première place.

Plus sérieusement, parlons de mort, et de morts. Variété plus prisée que les zombies, pourtant morts-vivants eux-mêmes, les vampires n’en finiront jamais de fasciner. La vie du jeune lycéen Makoto est loin d’être commode : il est devenu la victime favorite de sa classe. Esseulé, l’année se profile mal.

Sauf qu’une de ces créatures de la nuit va l’agresser, un soir, et lui offrir l’éternel dilemme : la vie éternelle de vampire ou la mort. Happiness inaugure une série assez classique, mais bien menée. Un manga à la couverture splendide, soulignons-le.

Dans le monde du Roi des fauves, une famine mortelle sévit : seul le braconnage peut sauver la vie de ces quelques-uns décidés à ne pas mourir. Mais les serfs n’ont jamais vraiment eu leur mot à dire : leur souverain a pouvoir de vie et de mort. Et s’ils ne trouvent pas de brioche ni de pain, qu’ils meurent...

Sauf que ce dernier, tentant d’arrêter les misérables qui chassent sur son territoire, va se retrouver mutilé. Il fera d’eux des monstres terrifiants : des Berserks. Ils ne disposent plus que de 7 jours avant de perdre toute humanité. Les paris sont lancés : seul le Roi des Fauves pourra les guérir...

Autre manga, plus complexe, Black Torch met en scène Jiro, un jeune ninja, descendant d’une longue famille, avec d’étranges pouvoirs : il peut parler aux animaux. Sauf qu’il va faire la connaissance de Rago, un chat noir – porte-poisse ! – qui dissimule sous une fragile apparence un puissant Mononoke.

Rago n’est d’ailleurs pas vraiment dans les petits papiers de ses congénères : un démon le pourchasse, ses semblables aussi... La journée de Jiro n’est pas prête de finir. Les problèmes non plus !

Découvert par Les forges de Vulcain, Supernormal de Robert Mayer prend le contrepied des superhéros communément admis. David Brinkley fut l’une de ces figures surhumaines, option cape, masque et double identité. Mais c’est fini tout ça : maintenant retraité, il tente de couler des jours heureux avec son épouse, dans la banlieue de New York.

Nous sommes dans les années 70, la Guerre froide fait rage : David doit reprendre du service, bon gré, mal gré, avec l’embonpoint que sa nouvelle situation a occasionné. Difficile de rentrer dans son costume et d’être pris au sérieux, quand il faut rentrer le ventre pour être crédible...

Tsuyoshi Takaki, trad. Sébastien Ludmann, adaptation Clair Obscur – Black Torch Tome 1 – Editions Ki-Oon – 9791032701881 – 6,90 €

Aurélie Wellenstein – Le roi des fauves – Editions Pocket – 9782266273121 – 6,95 €

Shuzo Oshimi, trad. Thibaud Desbief, adaptation Clair Obscur – Happiness - Pika Edition – 9782811633141 – 7,75 € / Ebook 4,49 €

Prosper Mérimée – Carmen – Editions Folio Classique – 9782072775987 – 2 €

Robert Mayer, préface Grant Morrison, trad. Francis Guévremont – Supernormal – 9782290151204 – Editions J’ai lu – 8 €