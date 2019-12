Pleurer, c'est pour les riches ; rêver, est-ce pour tout le monde?

Marie-Laure Fréchet



En permanence occupée, au sens d’assiégée, envahie par les contraintes extérieures, cernée par les diktats et pressions de la société, « seule, sale, finie ». Il faut gérer l’enfant, le ménage, les courses, une thèse à finir, une pièce de théâtre à monter, une machine à lancer. Elle n’a « pas beaucoup de patience. Pas beaucoup de sommeil. Pas beaucoup de rien », et surtout pas le luxe de pleurer.Car pleurer, c’est pour les riches, assène d’emblée Samira El Ayachi. Les femmes riches. « Les autres se retirent sur la pointe des pieds en riant doucement, et en s’excusant. »On est loin du féminisme mordant d’une Virginie Despentes, façon King Kong Théorie. Avec Les femmes sont occupées, Samira El Ayachi fait de la mère célibataire (pauvre donc) une victime de la lutte des classes.Si c’est une réalité économique — une femme sur cinq en France est mère célibataire et en première ligne de la précarité —, on peut reprocher à l’auteur de choisir un peu facilement ce miroir grossissant d’une situation qui touche in fine beaucoup (la plupart ?) des mères actives.On la suit plutôt quand elle dénonce une insidieuse violence des institutions et des hommes qui renvoient sans cesse la femme à la sphère intime et ne valorisent pas encore assez sa place dans la société civile.On rit des petites saynètes bien campées qui entrecoupent un récit anonyme à la 2e personne, suggérant une lecture jouée qui pourrait incarner ce récit militant s’achevant par une lueur d’espoir.La vie, la belle, la douce, finit toujours par s’incruster et c’est dans une bienveillante sororité qu’on finit par « fomenter de nouveaux rêves ».Samira El Ayachi - Les femmes sont occupées - Editions de l'Aube - 9782815934459 - 20 €