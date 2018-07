Plutôt la mort que la souillure : la Bretagne, loin des clichés

Entre Korrigans et christianisme, terre et mer, histoire et avenir, fierté régionale et ouverture au monde, la Bretagne est, pour les Bretons (dont je fais partie), une région à part. C’est peut-être pour cela que nous nous entendons si bien avec les Corses, les Basques et autres Auvergnats, avec tous ceux qui sont fiers de leur région sans renier le tout que représente la France, l’Europe… le Monde.









Plus que jamais l’expression populaire qui dit que « les petits ruisseaux font les grandes rivières » est vraie pour nos régions : sans elles, pas d’Histoire de France, pas de rayonnement en Europe. Oui, se sentir à part et faire partie d’un tout n’est pas incompatible ! « On n’est jamais plus ouvert à l’autre que lorsqu’on est sûr et fier de son identité. »

La Bretagne, une aventure mondiale, tel est le titre du livre publié chez Tallandier sous la direction de l’historien Joël Cornette, entouré d’historiens, de chercheurs, d’ethnologues et de philosophes pour nous livrer une remarquable radioscopie de cette magnifique région, la plus belle… en toute objectivité, ça coule de source !



Rien n’est laissé de côté, « de la naissance des Bretons, à l’aube du Moyen Âge, jusqu’à la Fronde des Bonnets rouges de 2013 », c’est une Bretagne pleine et entière qui se dresse ici devant vous.



Née officiellement via le traité d’Angers signé par Erispoë, roi de Bretagne d’environ 851 à 857, la Bretagne n’a eu de cesse dès lors de résister « à toutes les tentatives de centralisation » jusqu’à la fin du XVe siècle, début du XVIe, où elle passe définitivement de l’état de duché libre à province du royaume de France, et ce en trois étapes successives :

1488 : la bataille et la défaite de Saint-Aubin du Cormier

1491 : le mariage d’Anne de Bretagne avec Charles VIII

1532 : la signature du « traité » de Vannes par François Ier, qui intégrait définitivement la Bretagne à la France non sans lui accorder quelques menus avantages, notamment sur le plan fiscal.



Et pourtant la Bretagne avait tout d’un royaume. Elle disposait de son budget, de sa justice, de son armée permanente, nommait son clergé, frappait monnaie. Ses ducs étaient couronnés tels des rois, « à la veille de sa perte d’autonomie le duché de Bretagne avait bien l’allure d’un état, comparable, sous l’angle de ses institutions, aux principales monarchies de l’Europe occidentale. »



Toutes les archives concernant son histoire sont par ailleurs conservées à Nantes.



Ah, Nantes…



Nantes et la Loire-Atlantique, bretonnes jusqu’en 1941, avant qu’un illuminé du régime de Vichy en décide autrement sans en parler à personne. Nantes et la Loire-Atlantique qui n’en finissent plus de se réclamer bretonnes (67 % d’opinions favorables au rattachement en 2014), et un État qui n’en finit pas de faire la sourde oreille, acceptant de fait, je le répète, la décision d’un idiot du régime de Vichy…





Entre légendes païennes et chrétienté - Audrey Le Roy, CC BY SA 2.0





Pauvre Bretagne, coupée de son château des ducs de Bretagne, elle qui pendant la Seconde Guerre mondiale fut la « première région à s’engager pour la France libre, dès le mois de juin 1940 ». Et dire que certains osent en faire un giron nationaliste !



Elle dont le cœur bat à gauche, et dont « les royalistes [pendant la Révolution française] ont bien [eu] conscience d’avoir rencontré les chouans “par hasard” », selon l’heureuse formule de Michel Denis » (historien français 1931-2007). Car les Bretons ne tenaient pas tant à leur roi qu’a leur clergé. C’est contre la Constitution civile du clergé, adoptée en juillet 1790 et qui faisait de ses membres des salariés, que certains se sont battus et non contre les valeurs de la Révolution. Est-il nécessaire de rappeler qu’avant de s’appeler le club des Jacobins, il s’appelait le club… breton ?



Mais des clichés la Bretagne en connaît d’autres, déjà au XVIIe siècle un rapport fait à Colbert les définissait comme « rudes, fainéants et alcooliques. »



Raillez, raillez, je vous vois sourire et vous entends penser « Ben alcooliques, faut dire… » les clichés ont la vie dure… ce livre leur tord le cou sans omettre les zones d’ombre de l’histoire comme du présent : la traite négrière et la surexploitation agricole, par exemple.



Somme complète, traitant de l’histoire, des légendes, de l’économie, de la politique, de la culture, et de l’écologie, ce livre explicite le long cheminement qui a amené les Bretons d’aujourd’hui à avoir « la conviction [chevillée au corps] d’une “bretonnité” aussi décomplexée que pleinement assumée. »

Joël Cornette – La Bretagne, une aventure mondiale – Taillandier – 9791021030879 – 20,90 €