On raconte, dans les mythes nordiques, que ces bestioles mettaient un bazar de tous les diables sur l’Yggdrasil — l’arbre-monde — et qu’ils étaient appelés Ratatöskr, signifiant dent de rat. Leur espièglerie les rapprocha d’ailleurs d’un certain Loki, dieu de la discorde, rien que cela.Si en héraldique, l’animal symbolise l’agilité et la vivacité — assez logiquement — il incarne également une forme d’indépendance. Pour les Indiens d’Amérique, rêver d’un écureuil signifiait qu’un changement majeur se tramait. Une charmante bestiole, non ?Eh bien pas du tout, et l’album d’Olivier Tallec vous le démontrera sans l’ombre d’un doute ni d’une pigne de pin : l’écureuil est sournois, méchant, égoïste, jaloux et imaginatif — une imagination qui ne sert qu’à rehausser les défauts listés.Imaginez un arbre, qui n’avait rien demandé à personne, soudainement accaparé par un écureuil soucieux de se l’approprier dans les meilleurs délais et le plus efficacement possible. Intrigant ? Et si l’on vous dit qu’il s’agit de l’histoire d’un roux teigneux qui veut monter un mur gigantesque, soudainement, ça vous parle plus ?Olivier Tallec – C’est mon arbre – L’école des loisirs – 9782211301992 – 12,50 €