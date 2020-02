< >

Qu’on aime les chats ou non, il est toujours plaisant de les retrouver en album : on ne compte plus les stars félines qui ont triomphé en strips, allant jusqu’à s’empiffrer de lasagnes sur les écrans de cinéma. Milton est plus discret — du moins ne court-il ni les honneurs ni les strass ou les paillettes. Il gambade, avant toute chose, avec le plaisir de l’oisiveté bienheureuse.Alors, voyez-vous, la vie de chat se résume à quelques axes fondamentaux : jouer, dormir, manger. Mais jouer occupe une place essentielle quand c’est Haydé qui nous raconte la vie de Milton, matou en noir et blanc, traversant des saynètes de noir et de blanc, avec toute la troupe d’amis. On sait ce qui est bon, quand on est un chat…La chronique de cet album est à retrouver dans notre podcast :