PODCAST – Cigale et l'entreprise-fourmilière : comment broyer du gris

« Cigale travailler dans grand bâtiment. Employé saisie données. Dix-sept ans. Zéro maladie. Zéro faute. Dix-sept ans… Zéro promotion. Ressources humaines dire cigale pas humain. Pas besoin argent. Dix-sept ans.Cigale partir retraite. Zéro fête. Zéro merci. Patron ordonner nettoyer bureau. Cigale raconter histoire. Histoire bonne. Histoire simple. Même humain comprendre histoire. Tik Tik Tik. »Qui serait prompt à remplacer Cigale dans ces conditions ? Et que deviendra Cigale, une fois son licenciement, sans indemnité, acté par l’entreprise qui la broie depuis tant d’années ? Difficile de ne pas redouter le pire… Mais Shaun Tan est un magicien, et son récit, tout gris métallique et bétonné qu’il soit, nous emporte bien plus loin qu’on ne l’attendrait…La chronique à découvrir dans notre podcast :