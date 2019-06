PODCAST – Comment naquit, maléfiquement, l'industrie du nain de jardin

< >

Imaginez, donc, un gnome le plus exécrable que la Terre n’ait jamais porté, grossier autant qu’agaçant. Son plaisir, dans la vie : dire “Non”, constamment, à tout le monde. Et plus les demandes lui sont gentiment formulées, plus cet hurluberlu s’acharne à être détestable.Jusqu’à croiser la route d’une sorcière, pas spécialement maniaque des bonnes manières, mais peu encline à se faire traiter avec si peu de considération.Vous le pressentiez depuis le début, cette histoire de nain de jardin poussant leur brouette avec un air de ravi de la crèche, arborant un sourire hébété, était louche.Eh bien, loin de vous détromper, l’album de Fred Blunt dévoile les mystères un peu telluriques tout de même, qui ont permis au capitalisme de fleurir sur le dos de ces affreuses réalisations.Et c’est à découvrir dans notre podcast :Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesFred Blunt, trad. Anne Léonard – Monsieur le gnome – Albin Michel Jeunesse – 9782226442239 – 11,90 €