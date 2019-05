ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Il était une fois un petit garçon qui, de prime abord, n’avait rien pour lui – sinon la santé et encore, on le trouverait volontiers un brin chétif. De notre point de vue de triste adulte, il semblerait plutôt malingre, seul, vivant dans un trou, au milieu d’un environnement nuisible, et comble : il traîne un doudou dégueulasse à la main.Mais ça, c’est ce que l’adulte imbécile voit. Pour cet enfant, c’est une vie merveilleuse, dans un château, comblé de trésors et entouré d’amis. Oui, oui : les adultes une fois de plus n’ont rien compris.C’est en grandissant, et se conformant à nos critères de réussite sociale, de gloriole et d’accomplissement personnel, que l’enfant va s’égarer, perdre ce qu’il était, ce qu’il avait, pour se conformer à un idéal de vie… le conduisant à rater la sienne. Ou comment un modèle d’ascension ressemble définitivement à un échec personnel.Dans un noir et blanc qui rappelle les Idées noires de Franquin, Bertrand Santini et Bertrand Gatignol présentent un album cinglant d’ironie et caustique en diable. C’est fracassant, en rien politiquement correct, et plein d’un bon sens qui, alors que s’approche l’âge adulte, commence à lourdement faire défaut.À découvrir dans notre podcast.Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesBertrand Santini, Bertrand Gatignol – Comment j’ai raté ma vie – Grasset jeunesse – 9782246816447 – 12,50 €