ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Nous voici donc en 2012 sur le plateau de France 3 avec notre candidat préféré, Olivier Liron lui-même, Julien Lepers qui lance des questions en rafales et des concurrents qui se démènent comme des diables.Fort occupé à gagner, l’auteur l’est tout autant à nous expliquer ce qui lui est arrivé dans le passé. À intervalles réguliers, il raconte les sévices dans la cour de récréation, les punitions des professeurs, la grand-mère dont le sabir console, les filles inaccessibles qui lui font penser, philosophe, qu’il mourra puceau.En un mot la cruauté sociale et l’anxiété grandissante de celui qui ignore ce qui ne va pas.Olivier Liron avait reçu le Grand Prix des blogueurs littéraires en 2018 pour Einstein, le sexe et moi. Ses deux premiers romans ont été publiés chez Alma, le prochain sortira aux éditions Gallimard.