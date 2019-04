ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

< >

Faire ses premiers pas au milieu des fleurs n’a rien d’une sinécure. Toutes ces jolies plantes n’ont qu’une question à la bouche : quelle est la couleur favorite de l’enfant ? Une petite fille, ça aime le rose, naturellement… ou pas ?Commence alors une quête chromatique à travers les plantes, qui chacune clame une couleur à même de séduire la toute jeune. Ce sont les Voyelles de Rimbaud que l’on revisite, version botanique : A, noir Dahlia ; U, vert Arichaut ; O, bleu Chardon, et ainsi de suite.Épuisantes fleurs devenues lobbyistes, dans un jardin d’enfer : épuisée l’enfant s’endormira, et à son réveil, découvre les fleurs de son pommier, toutes blanches… Ah, le blanc. Enfin, non, chez Rimbaud, c’est E, blanc…Évidemment, le retour aux origines n’est pas sans rappeler le grand poème de Du Bellay, incitant à repartir, après mille aventures, « vivre entre ses parents, le reste de son âge ».Mais plus encore que ce tendre retour à des temps jadis, l’album nous parle d’un monde de sursollicitation, où l’attention est comme aspirée, et les choix poussés devant nos yeux, comme pour ne pas y échapper.Des illustrations en double pages, où les couleurs sont déclinées en subtils dégradés, des dessins qui ont quelque chose de majestueux, Rose ? interroge, certes, mais ravit surtout les yeux. Avec quelque chose d’un brin baudelairien, pour s’assurer d’une harmonie plus diffuse encore — il faut bien que les parfums, les couleurs et les sons se répondent, que diable !Un album qu’on savoure, pour le sous-texte qu’il laisse entendre — et surtout, vive les petites filles qui, malgré le poids des habitudes, n’acceptent pas qu’on leur fasse voir la vie uniquement en rose…Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesPauline Kalioujny – Rose ? – Flammarion jeunesse / Père Castor – 9782081434004 – 14 €