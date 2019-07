PODCAST – Faire le mur, ou comment j'ai rencontré mon ami l'ogre

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

C’est un petit exploit que d’installer un mur sur la pliure même d’un livre, un joli mur de briques roses qui détermine le bon côté et l’autre. De l’autre, il y a des bêtes, des monstres et un ogre, qui dévorent les gens. Du bon, un petit chevalier, pas bien vieux, qui grimpe à une échelle pour poser la dernière brique manquante à son mur.Il est rassuré : de son côté, le BON, c’est tranquille, paisible, calme. De l’autre, qui sait ce qu’on trouverait en plus de l’ogre…Supposer que les méchants sont de l’autre côté, et qu’on est à l’abri, c’est le meilleur moyen de se faire coincer du BON côté. Alors, gros Jean comme devant, on finit par être englouti par des eaux sorties de nulle part, et la noyade semble garantie.Entre préjugés et comique implacable, l’album de Jon Agee nous transporte dans un huis clos charmant. Une échelle, un mur, un ogre, et le tour est joué… La chronique est à retrouver dans notre podcast, Vois Lis Voix Là.Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesJohn Agee – Le bon côté du mur – Gallimard jeunesse – 9782075122832 – 14 €