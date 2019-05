ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Dans le monde merveilleux des spectres, il convient de fiche une trouille de tous les diables, sous peine de se trouver mis au ban de la société des revenants. Dans le cas de Fantomelette, cela devient très compliqué : malgré ses efforts démesurés pour devenir une terreur, et glacer les sangs, notre fantôme n’aboutit qu’à provoquer l’hilarité générale.Quelle désastreuse réputation… Surtout quand, dans la famille, on dresse à tout vent les cheveux sur la tête, au point d’avoir des surnoms en soi tétanisants. Pauvre, Fantomelette, pauvre de toi, qui n’a qu’un grand sourire accroché au visage : ne pas faire peur, pour un fantôme, c’est l’assurance de se retrouver dans de sales draps. Voilà qui ne fait pas un pli !Dans cet album, jouant sur un jaune poussin — ou omelette, selon que vous soyez ou non affamés — avec des contrepoints de blanc et de noir, on parle de l’acceptation de soi, du regard des autres et de leur jugement parfois terrible.Avec des jeux graphiques, autant que des variations sur les polices d’écriture, on rit, on sourit, et finalement, tout finit bien. A découvrir dans notre podcast !Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesCharlotte Erlih, Illustrations Marjolaine Leray – Fantomelette – Gallimard jeunesse – 9782075105538 – 13,50 €