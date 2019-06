ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Et s’il suffisait d’un poussin pour que les enfants comprennent ce que signifie la mort, ce qu’elle implique : de la douleur, bien entendu, mais d’autres choses, plus difficiles à aborder. L’histoire de Pilou et de Lisette, qui l’a aidé à faire sa première toupie quand il était plus jeune encore, illustre parfaitement le propos.Avec une sensibilité extrême et une infinie délicatesse, les auteurs s’attellent à un épineux sujet : parler de la fin de vie, des soins palliatifs, de l’accompagnement d’un patient pour lutter contre la douleur. De toutes ces journées d’assistance médicale d’un côté, et de souvenirs mêlés de chagrin.Parce que les animaux parviennent à mieux nous parler que les contes trop humains, et qu’il n’est plus, depuis La Fontaine, besoin de vanter les mérites de l’anthropomorphisme, aucune hésitation à avoir.Pilou, poussin en devenir, confronté à la mort prochaine, va découvrir et apprendre combien la mort fait partie de la vie. Et que le plus beau don que l’on puisse faire aux autres, c’est une partie de nous-mêmes qu’on leur laisse. A découvrir dans notre podcast.Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesAnnick Masson (Illustration), Aurore Poumay, Charline Waxweiler, Amélie Javaux, Corinne Huque – Lisette (La fin de vie racontée aux enfants) – Mijade – 9782807700635 – 12 €