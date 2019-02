PODCAST - J'aimerais te parler d'elles, 50 femmes admirables

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

< >









Elles ont un point commun : « Toutes ont eu l’audace d’élever la voix, d’agir, seule ou collectivement, pour qu’avance le droit des femmes. » Et à ce titre, méritent notre pleine attention. C’est sans doute pour cela que tout débute avec une apostrophe aux lectrices, et un clin d’œil en filigrane aux lecteurs : « A toutes les filles, soyez audacieuses, n’ayez pas peur du regard des autres ! »Mesdames : aux armes !Qu’elles se nomment George Sand, ou Calamity Jane, que l’on parle de Camille Claudel ou de Marie Curie : chacune a posé une pierre dans le grand édifice de l’humanité. C’est Anette Kellerman, emprisonnée pour s’être baignée avec un maillot trop dénudé – alors qu’elle avait réussi l’exploit d’une traversée à la nage de la Tamise. 42 km, pas moins.C’est Agatha Christie, auteure de 175 nouvelles, romans et pièces de théâtre, qui ont révolutionné la littérature policière. Ou la grande Marguerite Yourcenar, qui connaissait toutes les légendes de la mythologie gréco-romaine – et fut la première femme, sous les sifflets, élue à l’Académie française.Parlons de Joséphine Baker, cette artiste dont la postérité n’a retenu qu’une jupe en bananes, alors qu’elle fut espionne pour le compte du Général de Gaulle. Ou de Simone de Beauvoir, de Françoise Dolto, de Rosa Parks ou d’Ella Fitzgerald. Ah, oui, Ella, elle l’a, ce je ne sais quoi...Toutes ont changé le monde à leur manière : les sculptures de Niki de Saint Phalle, que l’on retrouve exposées à la fontaine de Beaubourg. Et Jane Goodall, qui aimait les bananes elle aussi, mais pour mieux se rapprocher des primates qu’elle étudiait. Elle en fit alors un moyen de communication inédit.Ajoutons JK Rowling, et son Harry Potter, la pédiatre Noha Bez, Emma Watson ou Leïla Slimani. Et Simone Veil, hein ? Comment oublier son combat pour le droit des femmes à disposer de leur corps ?S’il est essentiel de faire revenir ces femmes sur le devant de la scène, c’est qu’elles éclairent la société qui les a vu grandir. Leurs combats, nonobstant les époques, ont participé à ce qu’un jour, oui, femmes et hommes, filles et garçons, soient enfin considérés comme les deux pans de l’humanité, à armes égales. Sans discrimination de leur sexe.Blanches, noires, indiennes, occidentales, américaines, elles ont fait face à un patriarcat peu décidé à leur laisser une place. Et par là même, dénoncé les préjugés qui les auraient privées d’une vie pleinement accomplie.Exemplaires, certes, humaines, avant tout, ces figures féminines fort bien choisies prennent la parole, un instant, au nom de celles qui ne peuvent s’exprimer ou qui, opprimées, ne sont pas entendues. L’album remet ainsi les pendules à l’heure : les portraits de Sophie Carquain les présentent avec justesse et humour, dans les grands moments de leur existence. Quant aux illustrations de Pauline Duhamel, elles donnent un visage, apaisé, serein, souvent souriant ?Parce que les princesses des contes de fées ont encore une longue tradition en héritage, ces femmes, véritables héroïnes, n’ont elles, rien de sur-fées...Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesSophie Carquain (Auteure) ; Pauline Duhamel (Illustration) – J'aimerais te parler d'elles – Albin Michel Jeunesse – 9782226437785 – 15 €