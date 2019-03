ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Est-ce vraiment parce que l’on n’est ni doté de bras ni de mains qu’il faut se priver de l’achat de gants ? Catherine a sa réponse sur la question : certainement pas. Et si un raisin sec, vendu sur eBay, ressemble vaguement à la reine d’Angleterre, que faire ? Eh bien, l’acheter, quelle question ! Il ne fallait, de toute évidence, pas être bien malin pour confier une carte de crédit à une poule, parce que maintenant qu’elle en est équipée, ça va chauffer !Vous commencez à prendre la mesure ? Tous les soirs au restaurant, prenant le taxi juste pour se promener à travers la ville, achetant frénétiquement perceuses, pneus ou encore théières ou raquettes, Catherine explose le budget, sans le moindre scrupule. Bien entendu, qu’elle ne pourra jamais rembourser : mais comme elle finira à l’abattoir, quoi qu’il advienne, ce ne sera plus son problème.Le livre où la poule meurt à la fin est totalement immoral, amoral, mais surtout, déstabilisant : parce qu’il contrevient à tout ce que l’on attendrait d’un conte pour enfants — ah, la liberté québécoise ; oui, l’éditeur est québécois… — il en devient à proprement parler hilarant. Désinvolte, Catherine incarne à sa manière une forme de gilet jaune : elle conteste, sans revendiquer, n’en fait qu’à sa tête, et envoie tout le monde paître…Parce que si vous n’êtes pas content, c’est pareil : allez vous faire cuire l’un de ses œufs.Le livre où la poule meurt à la fin, a déjà remporté le prix des libraires du Québec, catégorie jeunesse pour les 6-11 ans.Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesFrançois Blais et Valérie Boivin – Le livre où la poule meurt à la fin — Les 400 coups — 9782895406976 –13,50 €