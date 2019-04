ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Quand un grand-père s’égare, à vous confondre, enfant de 10 ans, avec son frère jumeau, Prosper, mort durant la guerre, on peut s’effrayer… ou jouer le jeu. Finalement, cet aïeul qui fut présent à bien des moments de son existence mérite qu’on s’occupe de lui. Lui rendre l’affection qu’il nous a prodiguée.Et si cela passe par une chasse aux Indiens dans le parc de l’hôpital, une course aux plumes de pigeons à planter dans le chignon de ces dames, et bien d’autres, alors : qu’est-ce que l’on risque ?Rien, bien au contraire : c’est vivre et aimer, passer du temps avec cet homme au visage serein et bienveillant. Parce qu’en réalité : « On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime : je t’aime. Ils sont magiques ces mots-là, ils ne se laissent jamais oublier. » Et c’est bien là tout l’enjeu de cet album.Avec son trait en ligne claire, ses personnages sans aucune volonté de réalisme, et un travail sur les couleurs particulier, on comprend que l’album est avant tout un hommage. Les mots adressés à tous ces grands-parents que nous avons pu avoir — ceux qui faisaient de la contrebande de chocolat, dans le dos de nos parents, et tous les autres.On adore ces illustrations, dont le minimalisme apporte plus encore à la douceur ambiante. Une jolie tache verte, quelques traits noirs, et voici qu’un magnifique arbuste a poussé, dans la page.Le tout avec une narration entrecoupée : de touchantes saynètes réunissant l’enfant et son grand-père, et des doubles pages, où le titre, justement s’efface, et le visage du grand-père, en revanche, apparaît. Avec des rides, un sourire et une bienveillance qui font chaud au cœur.Pierre Rerverdy l’avait souligné : « Il n’y a pas d’amour, il n’existe que des preuves d’amour. » Cet album compte parmi les plus belles. La chronique, en intégralité, est à découvrir ci-dessous.Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesGilles Baum et Stephane Barroux – Mon grand-père s’efface - Albin Michel jeunesse – 9782226437686 – 13,50 €