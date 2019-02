PODCAST - Monstre a peur des monstres : l'inconnu, c'est terrifiant !

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

< >





Comme les autres jeunes de sa tribu (ou de sa meute, son clan, comme il vous plaira), Monstre est tétanisé par les histoires que les Anciens racontent au coin du feu, juste avant le coucher. C’est donc au lever du jour que l’on se réunit, pour raconter les créatures aux longues jambes et longs bras, qui dévorent les petits, vivent dans la lumière, et sont donc passablement infréquentables.De quoi filer des cauchemars, et Monstre n’y coupe pas : chaque jour — puisqu’il dort la journée —, lutte contre le sommeil de toutes ses forces, mais finit par céder. Et les créatures le retrouvent dans ses rêves, pour des sommeils très agités.Une belle nuit cependant, Monstre se confie à des amis, qui reconnaissent aussi en avoir assez de ces histoires de créatures affamées et méchantes qui vivent à la lumière. Il faut faire quelque chose ! Les voici donc tous quatre armés et équipés pour une expédition des plus importantes : faire disparaître le jour, pour enfin être tranquilles.Ils ne sont pas au bout de leurs peines…Stan Manoukian a créé autour de l’histoire de Severine Gauthier, un univers graphique aux couleurs étonnantes. Un imaginaire riche, luxuriant et un territoire peuplé de bêtes fabuleuses, dans des territoires magnifiques. Monstre tient du conte, que Manoukian rend féérique avec ses animaux farfelus.Ces petites bestioles même, les Monstres, sont au croisement de la chauve-souris et du diablotin à queue poilue. Elles ont des bois qui leur poussent du crâne, lequel est particulièrement velu. Et surtout, ont des oreilles gigantesques et de minuscules ailes — et pourtant, elles volent !La diversité de cette faune, gentiment monstrueuse, mais assurément splendide, cette flore chatoyante et pleine de surprises… tout concourt à emporter dans une belle exploration. Les quatre jeunes Monstres finiront par triompher de leurs peurs, en se confrontant à ce monde de lumière, réputé mortel.S’affirmer, se confronter à des angoisses tapies et surmonter l’inconnu, en fin de compte, n’était pas si terrifiant. L’union fait la force, quand il s’agit d’aller découvrir le vaste monde. Et en la matière, Monstre qui avait peur des monstres en est un magnifique exemple.Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesSéverine Gauthier, Stan Manoukian – Monstre a peur des monstres – P’tit glénat – 9782344031230 – 12 €