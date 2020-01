PODCAST – On ne dit pas : “un cheveu sur la soupe”, mais “s'est saud” !

< >

Soit une famille, composée de trois membres. Papa, maman, la fille.Soit une table mise avec trois assiettes.Soit trois assiettes contenant de la soupe dûment préparée.Question : quelles sont les probabilités que cette situation initiale puisse déboucher sur un récit hilarant ? Les copies seront relevées dans 1 minute.Fallait une imagination débordante — surtout, pas comme la soupe, parce que si elle déborde, c’est la catastrophe ! – pour produire un album de noir, grège et rouge sauce tomate, qui vous embarque dans la 4e dimension, l’air de ne pas y toucher.Vous aimiez la soupe, quand vous étiez petit ? Oui, non, ne se prononce pas ? Eh bien, notre petite fille du jour, pas du tout. Pour rien au monde. Et elle en sera exaucée… La suite est à retrouver dans notre podcast :