PODCAST – Pour les vacances, sortez couverts : piquez des tongs

Quand on est malade, on se soigne, mais Philémon soigne son addiction par le mal. Loin de céder à une fièvre acheteuse – trouble fort connu sous le nom d’oniomanie – il vole. À ce jour, notre collectionneur possède 401 paires de chaussures, avec un nouveau modèle en tête.



Eh oui, c’est l’été, la mode est plutôt aux tongs, mais pas n’importe lesquelles… Une paire très tendance, couleurs soleil et bleu. Il suffirait de tomber dessus, pour se les approprier !



Évidemment, un pareil exercice de chasse implique un instinct et un flair, dont Maître Loup sait en faire preuve. Parti bille en tête, le voici qui écume la plage non loin de chez lui : après quelque temps, il se résignerait presque à rentrer bredouille.



Sauf que… miracle, la paire tant attendue lui tend les brides en Y. Il ne reste plus qu’à croiser les orteils pour rentrer avec !



Comment va-t-il s’y prendre ? Réponse dans notre podcast.