PODCAST – Profession : coiffeur pour yéti, vampire et autres monstres

Une chauve-souris, un vampire, un yéti ou une sirène… où donc peuvent se retrouver ces créatures si elles ont envie d’un moment à soi ? Et la hyène qui voudrait se faire une couleur — même violette — hein, vous n’y pensez pas, mais quels sont ses recours ? Quant au Kraken qui aimerait se faire friser les tentacules à coups de bigoudis ?Il y a une demande, il doit donc y avoir un marché. Et c’est un certain Pier Paolo qui s’est lancé dans l’aventure, ouvrant le premier, unique et invraisemblable salon de coiffure pour monstres…Mais qu’est-ce qu’un enfant d’une dizaine d’années allait donc faire dans cette galère, entre griffes, crocs et canines pointues ? Oscar, vaillant et téméraire, s’en venait faire tailler les cheveux, et pas en quatre, et finira assistant du coiffeur.À ses risques et périls…D'ailleurs, si vous aimez les monstres, alors n’hésitez pas à retrouver la chronique, en podcast, de l’album signé Severine Gauthier et Stan Manoukian, Monstre qui a peur des monstres , un autre très bel album.Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesAlexandre Lacroix ; Eglantine Ceulemans – Coiffeur pour monstres – Père Castor / Flammarion jeunesse – 9782081428546 – 13,50 €