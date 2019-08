PODCAST – Sirène, vampire, voleurs ou musiciens : ah, les voisins...

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

< >





Sept étages, sept portes — assez logiquement — mais surtout, sept univers qui prennent vie dans l’esprit d’une fillette qui nous raconte toute la vie de son immeuble. Et ce voisinage ne manque pas d’une sacrée dose de folie, à l’en croire.Chaque habitant, famille ou non, se dévoile à travers les étapes que marque notre petite ingénue à chaque palier. Que la lumière s’éteigne et un vampire surgit, que de la musique se fasse entendre et c’est tout un orchestre qui se retrouve dans le salon… Et ce n’en sont que des exemples…Le dessin naïf et acidulé d’Einat Tsarfati revisite le principe de Georges Perec avec La vie mode d’emploi : une plongée dans l’intimité rêvée ou fantasmée des habitants à qui l’on prête les plus fantastiques aventures.Mais… sont-elles réellement merveilleuses, ou bien, pauvres adultes que nous sommes — des enfants qui ont mal fini, comme disait Franquin — ne savons-nous plus rêver ? Réponse pas forcément dans notre podcast... quoique...