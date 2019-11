Editeur : Sarbacane

Genre : albums

Total pages :

Traducteur :

ISBN : 9782377312504



Le train fantôme

de Levy, Didier ; Vaquez, Pierre

Lina, 8 ans, assiste impuissante aux disputes quotidiennes entre Jonas, son ado de grand frère au style gothique, et leurs parents. Après un ultime affrontement, Jonas claque la porte. Lina part à sa recherche. Elle erre dans l’ancienne fête foraine, où elle sait que son frère se rend souvent. Elle s’approche du Black Magical Express, le vieux train fantôme, appelle Jonas, monte dans un wagon… Soudain, le train démarre : et derrière elle, des monstres la regardent ! La voilà filant à toute allure dans une folle aventure au pays des morts et des squelettes, où semble avoir disparu son cher frère désespéré. Mais Lina ne se laissera pas faire. Elle retrouvera son Jonas chéri et le ramènera à la vie !

