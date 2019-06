ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Tout commence toujours par une harmonie, qu’il fallait bien rompre : il n’y aurait jamais de récit, si l’harmonie, sacrément patiente, ne venait pas se faire briser les pieds régulièrement, par un importun de premier ordre.Parmi les œuvres que Frédéric Maupomé et Stéphane Ménégas ont réalisées ensemble, ces deux albums, presque indissociables tant ils abordent des thèmes communs, avec deux prismes, tant graphiques que scénaristiques, restent totalement distincts.Dans l’un, ils sont partis à la recherche de ce qui sépare, qui éloigne, comment s’instaure le désordre, la colère et la méchanceté. Dans l’autre, plus question de rationaliser les tempêtes émotionnelles : cette fois, l’événement est insidieux, brutal, il s’impose dans un paysage qui n’avait rien demandé. Et à des gens qui ne s’en sont, au début, pas préoccupé.Un podcast insolite, avec deux albums, certes, et deux bonnes raisons de découvrir les oeuvres de ces auteurs.Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesFrédéric Maupomé, Stéphane Sénégas – FrimousseLa ligne – 9782352413806 – 15 €On l'a à peine remarqué – 9782352413950 – 15 €