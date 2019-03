PODCAST – Youpi, je m'ennuie !, ou comment j'ai trouvé quelque chose à faire

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Voilà bien un album transculturel plein d’intelligence : Shinsuke Yoshitake, désormais bien connu du public pour ses précédents albums, tout aussi malicieux, met en scène l’ennui. Celui d’un enfant, d’une dizaine d’années probablement, qui traîne sa contrariété de n’avoir rien à voir, de pièce en pièce, dans l’appartement parental.« Papa, maman, je m’ennuie ! » Qu’elle est terrible, cette sentence enfantine, culpabilisant les parents soucieux du bien-être de leur progéniture, et considérant dans le même que ladite procréation n’a qu’à se débrouiller toute seule.Youpi, je m’ennuie, c’est donc le parcours d’une journée dans la vie de ce jeune garçon, qui ne trouve rien à faire de mieux que de deviser sur ce que peut être l’ennui. Une démarche presque philosophique – à la hauteur d’un enfant de 10 ans – qui consiste à (s’)interroger sur les origines de ce faucheux ressenti.Il est vrai qu’avec Blaise Pascal et sa théorie sur l’inanité de la vie de l’homme sans Dieu — et la quête irraisonnée du divertissement qui grosso modo fait oublier que 1, on meurt tous à la fin et 2, n’y aurait-il pas une émission de télé-poubelle-réalité pour me le faire oublier ? – on a dans la tête que s’ennuyer serait mauvais.Mais mettons Dieu de côté cinq minutes, et le temps de notre chronique, voyons ce que c’est, dans la tête d’un enfant, que « ce mortel ennui », comme le chantait Gainsbourg. Bien plus pétillant que Pascal, au demeurant...Retrouver Vois Lis Voix Là, le podcast de ActuaLitté sur les plateformesShinsuke Yoshitake, trad. Jun Vercoutter (japonais) – Youpi je m'ennuie ! - C'est quoi l'ennui ? – P’tit Glénat – 9782344033579 – 12,50 €