Porter les étoiles sur le papier, et si une carte pouvait sauver son île?

La fille d’encre et d’étoiles est le premier roman de la poétesse Kiran Millwood Hargrave, publié chez Michel Lafon. Le livre jeunesse a déjà été doublement primé par le prix Waterstones Children’s Book 2017 et a été élu Livre Jeunesse de l’année 2017 au British Book Awards. À mi-chemin entre Mulan et Moana, cette intrigue hors du temps séduira les fans de contes et de mythes en quête de vérité.







Isabella Riosse est une aventurière dans l’âme. Bercée par les légendes que lui conte son père, elle rêve d’explorer le monde qu’elle ne connait que sur les cartes de ses parents. Aussi, le jour où sa meilleure amie, Lupe — fille du gouverneur — disparaît, elle est prête à tout pour rejoindre le groupe d’exploration qui part à sa recherche.

Commence alors une aventure digne des mythes que son père lui a racontés depuis sa plus tendre enfance. Sa quête la mènera à travers les Territoires Oubliés de son île de Joya, à la poursuite d’une vérité où les limites entre réalité et fiction se brouillent. Isabella prend la place d’Arinta pour faire face à Yote et ses terribles cerbères, ses Ticibenias. Mais en est-elle vraiment capable ?

Pour mener à bien sa mission, elle doit prendre la place de son père en tant que cartographe. Elle tranche ses cheveux pour se grimer en homme et prendre le nom de son jumeau décédé des suites d’une maladie. Car après tout, même s’ils en doutent, elle est prête à leur prouver que « les filles aussi peuvent vivre des aventures ». Et pour cela, pas besoin de pouvoirs, car il n’y a pas besoin d’être l’élue ou spéciale pour être une héroïne.

Elle n’a que son courage, ses souvenirs et son amour. Adresse, sang froid, courage et persévérance, telles sont ses armes.

Rassemblant tous les savoirs de son père, de sa mère, mais aussi de son monde, c’est la tête haute qu’elle traverse épreuve après épreuve. Elle ne craint ni le sang, ni la vase, ni la soif. Enfin si, justement, elle apprend à faire face à la peur, se découvrant elle-même et son entourage, loin des clichés. Car sans peur, sans crainte à surmonter, pas de courage. « Auparavant, je pensais n’avoir peur de rien. À présent, l’obscurité n’était qu’une source d’angoisse parmi beaucoup d’autres. »

Admirative du travail de son père, Isabella espère devenir cartographe et bien la voilà plongée dans le grand bain, dans l’océan tout entier même. Livrée à elle-même, plume et bouteilles d’encre bien calées dans sa sacoche, guidée par les étoiles, elle est prête à découvrir le pays, la vraie vie, mais aussi une toute nouvelle dimension de la liberté. C’est le récit d’un apprentissage à la dure dont elle sortira grandit, une initiation en mille dimensions.

On est ici face à un roman rythmé, sans grande surprise certes, mais bien exécuté, à l’écriture fluide et dont il est difficile de se détacher. Il est bon de constater que rien n’est adouci, enrobé ou épargné sous prétexte que c’est un roman jeunesse. La mort y fait son office tout comme la nature et la douleur est traitée pour ce qu’elle est dans cette situation où l’instinct de survie est maitre.



Bien que les personnages et l'intrigue puissent, dans un premier temps, paraître superficiels, cela rend leur évolution et transformation au fil des pages encore plus impressionnante. ll faut prendre le temps de se laisser glisser dans l’histoire. Un livre à ne pas juger trop vite donc, quoique l’objet en lui-même puisse suffire à convaincre le lecteur tant il est beau avec ses pages agrémentées de décors de carte à l’ancienne.

Enfin, il faut noter qu’il n’est pas question de romance ici. Le récit est centré sur Isabella qui prend le temps de s’appréhender en temps qu’individu avant de s’intégrer dans son monde, restant libre de ses choix. Elle vivait pour faire des cartes jusqu’à ce que son corps se met à refléter le voyage de sa vie. « J’avais l’impression de porter une carte de mon périple à même ma peau, chaque égratignure correspondant à une voie nouvelle, chaque contusion à un rappel. »



Kiran Millwood Hargrave, trad. Philippe Mothe — La fille d’encre et d’étoiles — Michel Lafon — 9782749934969 - 14,95 €