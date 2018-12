Pour Noël, trouvez le chat qui vous plaira

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Anne Davis nous mettra en bouche avec une anthologie des plus classiques, mais établie avec patience., ce sont les écrits des poètes, depuis Du Bellay en passant par Maurice Carème, jusqu’à Baudelaire. Un parcours relaxant où chacun exprime sa tendresse et sa fascination pour la cause féline...Autre approche, ce beau livre qui réunit des photos splendides de matous dans tous les sens : parfois taquins, parfois splendides, toujours avec cet orgueil et cette fierté qu’on leur prête bien volontiers – ah, l’anthropomorphisme... – les clichés forment un voyage libre. Si les yeux des chats cachent bien des mystères,tente d’en élucider quelques-uns. Oh, si peu : ces animaux restent jaloux de leurs mystères.Basculons également dans les ouvrages pour les plus jeunes :, c’est l’histoire d’une calamité. Un chaton, la pire des espèces – au moins avec l’âge ils peuvent prendre un peu de poids et se tranquilliser – a décidé que, cette année, il partait en guerre. Un adorable récit, joliment illustré.Plus jeune,se situe en Égypte : illustrations en pleine page avec quelques lignes de texte, on découvre comment Bastet, la figure divine, va profiter de l’intervention de Doudou. Les chats avaient une place toute particulière dans l’univers des pharaons. Un voyage dans le temps idéal pour les petits.Dans un autre genre, du type haïssable,raconte comment un matou que ses propriétaires ont expulsé ne cesse de jouer des tours pendables. Des farces, certes, mais pas toujours de bon goût. Et avec ses grandes bottes rouges, Maître chat donne l’impression d’une assurance infinie : tout le contraire du lapin dont il va croiser la route... et qui est promis au boucher...Lil Chase, Thomas Docherty, trad. Rose-Marie Vassallo – Le chat qui ne voulait pas fêter Noël – Père Castor – 9782081420977 – 10,50 €Amandine Marshall, Vinciane Schleef – Doudou et la déesse des chats – Privat – 9782708962880 13,90 €Célébration du chat - Anthologie présentée par Anne Davis – Bartillat – 9782841006601 – 12 €Mélani Le Bris – Dans l'oeil du chat – Zulma – 9782843048364 – 22 €BlexBolex – Maître Chat – Albin Michel Jeunesse – 9782226438768 – 12,50 €