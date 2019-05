Presidio : au bout de la route, le Mexique, un kidnapping en plus

Tout débute par le Panhandle, cette région du Texas, en forme de queue de poële — zone rectangulaire bordée par le Nouveau-Mexique et l’Oklahoma. Nous sommes dans le début des années 70, dans cet espace frontalier, avant tout : internet, les ordinateurs portables, les smartphones. Un temps d’avant, assurément.L’ensemble est constellé par cette multiplicité de petites villes, encerclées d’immenses espaces désertiques. C’est ici que Troy Falconer, petit criminel sans envergure a grandi. Mais en ce mois de novembre 1972, il se rend compte qu’il n’y avait plus remis les pieds depuis plus de six ans.Tout commence, comme souvent aux États-Unis, avec une voiture, et une chevauchée d’asphalte qui se profile. Départ pour le Mexique. Troy est un voleur de voitures, qui embarque son frère Harlan — dont il avait été séparé. Avec eux, se retrouve accidentellement kidnappée — si, si ! — une jeune femme, Martha… 11 ans.Pas de chance, elle dormait à l’arrière de la voiture que Troy braque devant une épicerie.C’est ainsi en retournant dans sa ville natale pour retrouver son frangin que Troy commence ce premier voyage intérieur, composé de flash-back parfois difficiles. Son propre parcours lamentable, entre motels et vol à la tire, de tires…Avec Martha, la traversée prend une autre tournure : l’histoire d’une petite fille privée de son père, lequel vivrait à El Paso. Elle profite de l’escapade des deux frères pour leur demander de l’amener jusqu’à lui. Oh, Martha est mennonite : elle appartient à ce mouvement anabaptiste, plutôt sympathique en ce qu’il refuse l’usage des armes. Au Texas, ça fait tache…La voiture volée, avec Martha dedans, c’était pas dans le plan : Troy et Harlan avaient décidé de mettre de côté leurs rancœurs pour aller récupérer un paquet d’argent. Mais quand leur camion tombe en panne, Troy dérobe le premier break qui lui tombe sous la main. Partis tous trois pour Presidio : la belle-sœur a mis la main sur les dernières économies de leur père. Il faut récupérer leur dû…Un récit qui ne manque pas de mordant, avec une authenticité profonde qui parcourt chaque action, chaque page. Et puis, c’est cet humour sournois qui prend au dépourvu, dans cette quête totalement absurde où se retrouvent embarqués les deux frères et leur étrange invitée. Surtout que désormais, la course-poursuite ne joue plus avec un bête vol de voiture, mais un kidnapping.Randy Kennedy, trad. Eric Moreau – Presidio – Delcourt littérature – 9782413015642 – 21,50 €