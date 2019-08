Protocole gouvernante : insidieux attentats du quotidien

Et puis la narration sans équivoque nous permet de comprendre non sans un certain étonnement que la jeune femme lit et respecte scrupuleusement un protocole pour le moins original et surtout intrigant, voire inquiétant.Quel est l'objectif caché derrière cette attitude et ce comportement plus lisse qu'une piste de curling ? La jeune gouvernante ne dépassera pas d'un iota la ligne directrice de ce « mode d'emploi ».Il règne dans ces pages la sensation désagréable que quelque drame se prépare. L'auteur nous ballade, et il sait le faire avec habileté, sans effets de style alambiqué trop recherché ou tordu. La psalmodie du livre « mode d'emploi », concernant un protocole minutieusement élaboré par ce personnage énigmatique qui répond au nom de Lewis, suffit à nous hypnotiser.Tout est orchestré avec un rythme lent jusqu’à être envoûtant. Le rôle de la gouvernante n'est pas aisé mais la réussite de la mission réside dans l’application soutenue et scrupuleuse du livret qu'elle cache et ne quitte jamais même lors d'éventuels déplacements.Petit à petit, jour après jour, un invisible étau semble se resserrer, chaque personnage est comme manipulé par une sorte de « cerveau » omniscient et aux qualités de marionnettiste. Chaque événement marquant est anticipé, prévu, calculé.Peu à peu le protocole met au jour une véritable entreprise d’envergure, une entreprise organisée en bande avec minutie et patience.Le roman captive mais interroge tout autant : peut-on déstabiliser un ordre établi durablement ? Briser un cycle dans son mouvement imperturbable ? Une telle entreprise peut-elle faire tomber un système, un gouvernement ?Fable ? Roman à la tension psychologique redoutable ? Fiction orwellienne ? Texte politique ? Œuvre hitchcockienne ? Il est certainement tout cela.Une belle découverte pour un premier roman tout en surprises et révélations.Guillaume Lavenant - Protocole gouvernante - Rivages - 9782743648145 - 18 €