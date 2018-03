Proust, Balzac, Flaubert, Genevoix, Céline : ces auteurs inoubliables

Le salon du livre de Paris approche, et l’occasion est ainsi offerte d’aller à la rencontre des auteurs et auteures que l’on aime. Et même de celles et ceux dont les livres insupportent. Juste pour pouvoir leur dire. Gniarffff ! Mais c’est également pour la rédaction le moment rêvé pour un retour sur ces livres qui nous parlent des écrivains. En avant la musique !



Commençons par l’homme dont on tente d’abattre certains écrits : Céline. Le Chien de Dieu, de Jean Dufaux et Jacques Terpant, avait déjà été évoqué dans nos colonnes. Mais un parcours des écrivains par les livres sans revenir sur cette splendide biographie serait un crime. Recommandé, vivement.



Autre grand chouchou de la rédaction, Romain Gary, raconté par le prisme de sa relation à son père — et finement analysé par Laurent Seksik. Le livre est sorti dernièrement en poche, et cette vision nouvelle dans la complexité du personnage que fut l’écrivain apporte un véritable éclairage. Recommandé, itou.



Ah, Saint-Germain-des-Près : Sarah Bakewell s’intéresse aux grands jours non du café de Flore (d’autant que c’est au café de Montparnasse que tout commença), mais de l’existentialisme. Et aux cocktails aux abricots. Livre tant d’histoire de la philosophie que de la littérature, c’est une somme passionnante racontant depuis 1932 la vie de ce mouvement. Brillant, incontestablement.



Autre époque, pas si lointaine, celle de Maurice Genevoix. « L’écriture de Genevoix participe de l’art hybride, en procédant d’une peinture mise en musique avec des mots. » Comment mieux définir l’écrivain, parti à la recherche d’un art intégral ? Sous la plume de Jacques Tassin, se dessine le portrait d’un écrivain humble et méthodique, « formidablement attentif ». De quoi réconcilier avec la prose de l’intéressé (et ça, c’est fort !).

Quand Jacques Weber parle de Flaubert, n’importe qui tend l’oreille. D’abord parce que l’on se figure un instant la voix de l’acteur, et la prose de l’auteur — et soudain, « ce fut comme une apparition », comme l’écrivait Gustave dans son Éducation sentimentale. Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu, c’est la rencontre entre les deux hommes, et un romancier exposé comme rarement : « Mystique et queutard, gourmand et ascétique, il cerne le sujet invisible, le rien. » Indispensable (au moins à cause de la voix de Weber...)

A-t-on encore des choses à apprendre de Balzac ? Non, ou peu, certainement. En revanche, de sa relation avec la capitale, Éric Hazan produit un essai illustré et riche sur la ville, vue comme « une fille, une amie, une épouse ». Le regard de Balzac sur cette cité, son peuple, est parfois troublant : au-delà du réalisme attribué à Honoré, c’est finalement l’explorateur qui se dessine. Penser à relire Le Cousin Pons...



Comme à deux, c’est bien, pour une biographie, mais qu’à quatre, on a de quoi se faire tourner la tête, Nathalie Quintane signe un essai sur trois pivots de la littérature, deux poètes et un monstrueux romancier. Car, plus qu’une lecture amoureuse, c’est une analyse rigoureuse des liens qui ont uni Proust aux deux autres. Leurs œuvres, leurs contemporains, et leur inscription dans le paysage littéraire. Le tout servi par les écrits mêmes de Marcel, et un salutaire retour aux textes. Une apnée poétique essentielle.

