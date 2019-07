Quand Godzilla, seul sur Mars, part à la rencontre de Prométheus

Colette Broutin

Chronique à retrouver dans la revue Lecture Jeune

« Esprit critique. Les ados face aux fictions et au fake news

Les deux auteurs sont des scientifiques passionnés de science-fiction. Roland Lehoucq est astrophysicien, Jean-Sébastien Steyer est paléontologue. En étudiant à la loupe le contenu scientifique d’une quinzaine de films, ils souhaitent amener le lecteur à mobiliser ses connaissances, à s’informer, à faire preuve d’esprit critique et à goûter au plaisir de la découverte.Le livre intéressera sûrement les professeurs de physique-chimie, de technologie, de SVT et de philosophie. Ils y trouveront des données scientifiques exposées clairement, mises en lien avec des œuvres bien connues des élèves.Les pages consacrées à l’origine de la vie et à l’évolution des espèces, par exemple, répondent aux questions sur le concept de « chaînon manquant » en adoptant une mise en perspective historique.Cet excellent ouvrage de référence mérite d’être connu par les enseignants et les adultes en général, pour aider les adolescents à développer leur esprit critique face aux fausses informations scientifiques qui circulent sur internet.Roland Lehoucq, Jean-Sébastien Steyer - La Science fait son cinéma – Le Bélial - 9782843449420 – 14.90 €