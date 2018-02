Quand la fille du voisin t'offre un puissant objet maléfique...

Il y a toujours différents niveaux de lecture que l’on perd avec la traduction d’un texte. Dans l’histoire de Gary Ghislain, ce sont plutôt des références humoristiques qui échapperont au lecteur trop peu attentif aux détails. Le diable y réside, logé au chaud, et c’est le moins que l’on puisse dire.







Mes voisins les Goolz raconte la vie d’Harold, un jeune garçon en fauteuil roulant, qui se fait harceler – quel petit c*n, cet Alex Hewitt ! Citoyen britannique immigré dans une petite ville du Maine, difficile de s’intégrer avec un handicap.

Et voici qu’une famille s’installe dans la maison d’à côté : le père est romancier. Quel merveilleux emploi ! Sa fille va offrir au jeune Harold la Pierre des morts, un mystérieux artefact, qui changera sa vie : il pourra désormais combattre ses agresseurs… mais l’objet possède un pouvoir qu’on ne contrôle pas aisément.

D’ailleurs, cette famille Goolz, à proprement parler, est assez étrange : les deux sœurs, Suzie et Ilona sont adorables, certes, mais bien des choses étranges tournent autour d’elles. Pourquoi la seconde décide-t-elle d’offrir cet objet si puissant ? Parce qu’elle ne peut pas faire confiance son père ou parce que sa sœur s’en servirait à de mauvaises fins ?

Et si cette Pierre permettait à Harold de retrouver l’usage de ses jambes, comment pourrait-il lui-même ne pas succomber au charme ?

Sous-titré en anglais The Goolz Next Door — et très bien rendu en français — ce premier tome de Gary Ghislain ne manque pas son coup. Histoire de fantômes, effrayante, mais pas terrorisantes pour un jeune public. Difficile de ne pas y lire une allusion, en contrepoint, au roman de Jack Ketchum, de 1989, The Girl Next Door. Mais au tragique (et l’horreur, définitivement) de l’histoire reposant sur des faits réels, Ghislain préfère l’humour et les spectres.

Paranormal et famille aux inavouables secrets, le récit est bien mené, porté par cet attachant personnage d’Harold. Sa paralysie, survenue à l’âge de 7 ans, rend crédibles tous ses rêves de pouvoir remarcher. Et sa rencontre avec la famille Goolz bouscule pas mal son existence. Chose des plus intéressantes, l’auteur vit en France, à Antibes, et avait précédemment publié Comment j’ai piqué la petite amie Alien de Johnny Depp, chez La Martinière jeunesse.

Ce premier tome ne manquera pas de donner envie de suivre la série…





Gary Ghislain, trad. Isabelle Perrin – Mes voisins les Goolz t.1 ; sale nuit pour les terreurs – 9791023509182 – 12,90 € / ebook 9791023509199 – 9,49 €