Quand la musique adoucit les morts

Deux secondes en moins, paru chez Magnard Jeunesse, est un roman à quatre mains pour faire entendre deux voix exprimant une riche palette d’émotions. Nancy Guilbert et Marie Colot ont su dépeindre avec justesse les maux de l’adolescence, en particulier, et ceux de la vie, en général.



Rhéa et Igor sont deux lycéens aux destins brisés. La première doit faire face au choc et se relever suite au suicide de son petit ami, quand le second doit réapprendre à vivre, après avoir été défiguré par un accident de voiture. Peu importe la cause, ils sont tous les deux persuadés d’avoir tout vu, de ne plus avoir d’avenir.



Et pourtant, c’est côte à côte, face au clavier en noir et blanc d'un piano à queue, qu’ils trouveront l’espoir et l’envie de vivre. En montant une fantaisie de Schubert à quatre mains (comme eux) et avec l’aide de Fred, professeur de piano et fou de thé. Grâce à ce mentor qui a su avancer après la mort bien avant eux, ils découvriront que c’est de cette douleur que naîtront les adultes qu’ils sont en passe de devenir.



Dans ces quelque 300 pages, l’adolescence est dépeinte avec justesse et profondeur par les deux auteures. Malgré des thèmes lourds et un message fort, le récit ne tombe jamais dans le pathos ni les clichés du roman adolescent.



Bien qu’écrit pour la jeunesse, ce livre saura trouver sa place entre toutes les mains et toucher les lecteurs plus âgés, résonnants peut-être même avec des épreuves passées. On suit le deuil de Rhéa, le pardon d'Igor et le travail d’orfèvre de Fred sur leurs émotions. Mais aussi la difficulté de leurs parents respectifs à trouver leur place dans toute cette détresse qu'ils ne savent comment gérer, pris dans leur propre tourmente.



Les personnages ne se font pas de cadeaux, parce que la vie ne leur en fait pas non plus. Et de réalisation en déconvenue, chacun retrouve goût à la vie. On est également ravi d’échapper aux clichés romantico-mielleux que l’on peut craindre au début de la lecture et qui deviennent monnaie courante dans la littérature adolescente.

Le lecteur est témoin de l’évolution de leurs relations et de leurs ressentis. On vibre aux accords de piano et il n’est pas rare de sentir une petite boule se former au creux de la gorge au fur et à mesure que les pages défilent. Le déni, la douleur, la culpabilité, la colère, la tristesse, rien n’est épargné jusqu’à la reconstruction à peine esquissée à la fin de l’ouvrage.

En bande sonore, on pourra apprécier cette interprétation :







Deux secondes en moins - Nancy Guilbert et Marie Colot - Magnard Jeunesse - 9782210965249 - 14,90 €