Quand les enfants terribles entrent en résistance

Julien Dollet

Avec sa bande de copains : la Grenouille, la Mouette et la Mouche, ils vivent un quotidien rêvé, hors du temps et loin des bancs de classe, jouant dans la boue, explorant les plages, arpentant les grottes sauvages…Mais en septembre 1953, ce petit paradis est rattrapé par la modernité : un projet de pont reliera désormais l’île et le continent. Bien que les habitants et leurs enfants se liguent pour entrer en résistance, celui-ci est inauguré quelques mois plus tard bouleversant l’équilibre de cet écosystème insulaire.Avec ce pont, confort moderne, eau courante, réseaux électriques, routes, projets touristiques débarquent sur l’île et même une nouvelle maîtresse est nommée ! Une nouvelle vie commence pour ces enfants terribles qui rejoignent les bancs de l’école et qui vont tenter de conserver leur modèle…Second roman de Cécile Hennerolles, après le déjà remarqué Vladimir et Clémence chez Grasset Jeunesse (2015), Les enfants terribles de Bonaventure s’adresse aux jeunes lecteurs à partir de 9 ans.Avec bonne humeur et optimisme, l’autrice explore les conséquences de l’irruption de la modernité soi-disant bienpensante dans la vie et le quotidien de chacun. Elle questionne comment chacun, à son niveau et petit à petit, peut entrer en résistance afin de sauvegarder son identité, ses spécificités et son modèle avec une dose de désobéissance civile et une pointe de solidarité facétieuse.Un roman enivrant et décalé sur la capacité de résilience qui transmet avec un grain de folie et avec énergie que tout est possible pour qui le veut.Cécile Hennerolles - Les enfants terribles de Bonaventure - Magnard Jeunesse - 9782210966352 - 12.90 €