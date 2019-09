Quand un perroquet devient le meilleur ami d'un avocat à la langue tranchée

Couverture de l'édition originale, parue en 2016 aux éditions Antílope

On imagine les hispanophones plutôt bavards — un stéréotype parmi d’autres — mais dans un pareil cas de figure, on comprend comment le comique vient poindre le bout de son nez. Hospitalisé, Ramón va perdre sa langue. Muet, l’avocat, hop ! Pour son épouse, Carmela, commencent alors de longues séquences de monologues quotidiens, avec pour seule réponse, au mieux, un hochement de tête, ou un déni catégorique, de gauche à droite.Et puis, comme cela arrive dans une famille, il y a les enfants, deux adolescents entre pathétique et attendrissement, qui devront prendre leur mal en patience. Paulina et Mateo ont d’ailleurs leurs propres problèmes : elle, l’obésité, lui, la masturbation. À des niveaux stratosphériques.Mais la galerie de personnages ne s’arrête pas en si bon chemin : il fallait une gouvernante, pour que cette tragicomédie silencieuse plonge dans un vaudeville grandiose. Voici Elodia, donc, qui serait prête à ne plus manger d’avocat ni de piment rouge, si cela permet à son patron de retrouver une langue.Et puis, l’élément quasi tiré d’un improbable réalisme magique : Benito. Si, si, Benito le perroquet, qui servira de procuration à Ramón, parfois désemparé. Accessoirement, l’animal appartient à une espèce en voie d’extinction : au milieu du bruit, Benito devient le confident de son maître. Alors que le second ne peut même plus jurer, le premier s’en donne à cœur joie.Pas encore rassasié ? Parfait : imaginez alors la psychanalyste d’Elodia, une certaine Teresa, adepte des soins thérapeutiques naturels. Elle cultive de la marijuana dans son grenier.Une famille, au sens large, incluant ces gens qui gravitent autour d’elle, avec un quotidien de désarroi et de petits bonheurs, une grande dose d’amour et d’humour. Mais derrière tout cela, c’est une histoire de cancer que raconte Jorge Comensal, armé de personnages hauts en couleur. Car ils sont légion, tous un peu difformes et sympathiques, dans leurs errances autant que leurs illuminations.La prose de Comensal est fantastique : elle sautille, virevolte et pourtant, solide, nous embarque dans un récit plein de petites étincelles. C’est le goût de ce bonbon d’enfance, qui, une fois dans la bouche, avait cette saveur sucrée, et en même temps, un pétillement acidulé et explosif.Pour un premier roman, il est accompli, alternant les lieux de la médecine — hôpitaux, salles d’attente et de consultation, liens entre patient et thérapeute, médecin… Car au cœur de tout, il y a la maladie. Un sujet que Comensal connaît bien, pour l’avoir pratiqué trompeusement.Il a en effet raconté que pour obtenir son diplôme en philosophie et lettres, il avait endossé la blouse du médecin, pour chaque semaine offrir une assistance linguistique thérapeutique. Infiltré dans un hôpital pour mener à bien son sujet, il a découvert l’envers du décor, au XXIe siècle. Avec des patients incapables de parler, alors que le cerveau continue de fonctionner.Petit regret esthétique, la couverture originale avait un je-ne-sais-quoi de moins formel, et de plus drôle. Plus explicite également. Qu’importe : le silence est d’or, mais la parole est le propre de l’homme. Qu’en reste-t-il, s’il en est privé ?Jorge Comensal, trad. Isabelle Gugnon – Les mutations – Les escales – 9782365694490 –19,90 €