Quand un secret fait éclater toutes les vérités

Une famille très française, c’est un récit de tiraillements, de doutes et de contradictions. Avec ce second roman, Maëlle Guillaud nous livre une vision toute en nuances et en mélancolie de l’adolescence en construction. Des sentiments qui s’entrechoquent, des destins qui se contredisent et une jeune fille, une jeune femme qui cherche sa place dans les yeux des autres.





Charlotte vit en Savoie avec ses parents. À quelques mois du bac, sa vie jusqu’alors sans accrocs prend une nouvelle tournure. Elle qui n’avait jamais pris conscience de sa famille commence à la redécouvrir dans le regard des autres, d’une autre. Commence alors une quête dangereuse. Charlotte le dit elle-même : « C'est si difficile de se définir soi-même ». Aux prises avec deux histoires qui ne sont pas les siennes, Charlotte lutte.Elle a été élevée dans un amour français transmis par sa mère, Marcelle. Marcelle qui a quitté Casablanca pour la France, pour Paul, le père de Charlotte. Elle se plait ici, mais elle a su tisser son futur à ses origines, pas sa fille. Alors oui elle est parfois exubérante, parfois étouffante, mais si douce. Tout comme Ichter, sa grand-mère à l’accent marqué. « Un petit morceau de Maroc dans cette ville de Haute-Savoie. »Et pour Charlotte, cette histoire du Maroc est douce, gourmande, riche et sucrée comme les pâtisseries maison d’Ichter. Une histoire dans laquelle elle aime se blottir mais qu'elle ne veut raconter sous aucun prétexte. Pourtant, tout chez elle respire ses origines sépharades. Ses formes rondes et pleines, ses cheveux épais et bouclés et ces traditions qu’elle aime partager, mais si éloignés des traditions françaises que sa mère chérit.Alors quand elle rencontre Jane, et sa famille très française, peut-être trop, Charlotte se laisse éblouir et séduire sans trop savoir de quoi. Élancée, blonde et au teint clair, Jane est sa meilleure amie et son antéchrist tout à la fois. Les Duchesnais, c’est le premier amour de Charlotte. Jane est tout ce qu’elle ne sera jamais, Jane a tout ce qu’elle n’aura jamais. Mais de l’autre côté de la barrière, Jane elle envie la vie de Charlotte et la douceur de sa famille. Alors, doucement, sournoisement s’installe peu à peu « le poison de la comparaison ».

17€

Ce ne sont finalement pas deux jeunes femmes que l’on rencontre entre ces pages, mais deux mondes qui s’affrontent sans en avoir conscience, et les apparences n’ont jamais été aussi trompeuses. Dans un véritable souci du corps et du regard, de l’image tiraillée, malmenée entre ce que l’on voir et ce que l’on donne à voir, en constant déséquilibre. « Mon existence dépend du regard que les autres portent sur moi », confie la voix de ce roman.Mais quand Bernard, père de Jane, force Charlotte à garder le silence pour protéger un secret qui ne devrait pas être le sien, le vernis se craque peu à peu. Et si en entrant dans cette famille, Charlotte avait passé un pacte avec le diable ? S’entame alors une histoire de déconstruction, de rupture, tout petit bout par petit bout, Charlotte va comprendre que ce n’est pas cette France qui a séduit sa mère. Ce n’est pas celle qui méprise et qui affiche des convictions qu’elle brise.Ce roman c’est la lutte de Charlotte, la confrontation du je et du elle qui parfois se mêle et se mélange sans véritable distinction dans une écriture qui à l'occasion délaisse les guillemets. Ce sont les troubles d’une jeune femme qui devra se libérer de l’emprise de cette famille très française qui l’a séduite, mais aussi briser les carcans qu’elle se construit dans chaque regard qu’elle croise afin de se trouver riche d'elle-même. Car comme le dit Charlotte, « au pacte du diable, s’ajoute le pacte familial ».Une famille très française - Maëlle Guillaud - Éditions Héloïse d'Ormesson - 9782350874487 -