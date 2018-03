Rendez-vous avec les Rois de France : speed dating historique

Un speed dating avec nos anciens rois, voici ce que propose ce charmant ouvrage, issu de la collection « Le petit livre de », publié aux éditions du Chêne et qui pourrait faire penser à un petit livre d’heures.









Cette brève rencontre avec les têtes couronnées n’en est pas moins sérieuse : les commentaires de l’historien Guillaume Picon et de la médiéviste Katia Boudoyan sont certes brefs, mais étonnamment fournis.



Ce curieux livre, à défaut de nous conter la vie des rois par le menu, à l’avantage de tous nous les présenter, par ordre chronologique, il va sans dire. Plus d’excuses donc. Vous ne pourrez plus vous mélanger les pinceaux : Henri IV est le père de Louis XIII et le grand-papa de Louis XIV.



Chaque présentation royale est également accompagnée de sa « chromo ». Qu’est-ce à dire ?



C’est en 1837 qu’un certain Godefroi Engelmann met au point la chromolithographie. Cette technique attire très vite l’intérêt de nombreuses entreprises qui y voient un formidable outil de communication. Ainsi, « Liebig, le Bon Marché et les Chocolats Suchard vont s’en emparer. Les cartes-réclames envahissent le quotidien des enfants et des adultes. Le principe est simple : pour chaque tablette de chocolat, conserve ou ruban acheté, une carte-réclames est offerte. »









Ce sont elles qui servent d’illustrations aux « biographies » royales ici présentes. Pleines de clichés, ces « chromos », pour peu que l’on prenne le temps de les contempler, nous en disent beaucoup sur le regard que le XIXe siècle pouvait porter sur notre histoire. « Surtout, ne nous hâtons pas de les juger kitsch ou dépassées ! »



Partez donc à la découverte de 1500 ans d’histoire de France, de Pharamond, roi légendaire qui aurait régné vers 420-430, à Louis-Philippe, dernier roi de France, pardon, des Français, de 1830 à 1848.



Manque la « chromo » concernant Napoléon III, mais a-t-elle seulement existé, pour que les têtes couronnées soient au complet. Un petit objet de curiosité agréable à lire et qui nous en apprend plus qu’il n’en a l’air !



Sachez, également, y apprécier le changement des modes vestimentaires. À lire dès l’adolescence !





Guillaume Picon – Le petit livre de(s) rois de France – Editions du Chêne – 9782812317767 – 14,95 €