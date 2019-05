Renouer avec la magie, pour sauver tout un peuple

Par le coup d’État survenu 11 ans plus tôt, Saran est parvenu à consolider son pouvoir sur le trône qu’il occupait. Pour ce faire, il avait fait assassiner le maji — la mère de Zélie. Ces figures mystiques, aux pouvoirs divinatoires, se reconnaissaient à leur peau foncée et leurs cheveux blancs. Instaurant une tyrannie totale, le souverain a des rêves d’absolutisme…Zélie n’avait que 6 ans lorsque ce renversement a fait basculer toute la population. Mais sa mère lui a transmis une partie de ses pouvoirs — et son apparence ne laisse planer aucun doute : elle-même fait partie des majis. Ces derniers savent également ressusciter les morts, maîtriser les éléments… Savaient, en tout cas.Pour l’adolescente, la mort de sa mère implique un double deuil : celui de la famille frappée par le chagrin, et celui de la caste des majis, dont les droits ont été abolis par Saran. Elle se souvient, comme tant d’autres, de l’époque où la magie irriguait le sol d’Irïsha — depuis, le peuple sembla voir tout perdu, renonçant même à l’espoir.Pourtant, avec l’aide de la fille dissidente et cabotine de Saran, Amari, ainsi que le soutien du frère de Zélie, Tzain, voici qu’un renouveau se profile. Il faudra pour ce faire parvenir à écarter Inan, le prince héritier promis au trône, et surtout chargé de mettre un terme définitif à l’exercice de la magie.Dans ce monde fantastique, puissamment imprégné des images que peut renvoyer l’Afrique de l’Ouest, tous les éléments d’un roman d’aventures sont réunis : des princesses, des complots, des trahisons et la persécution d’un peuple par son roi devenu despote.Ce premier tome d’une trilogie chaudement saluée dans les pays anglo-saxons nous parle de révolution et d’engagement. Face à l’abattement qui sévit, on oppose l’enthousiasme, contre l’injustice, la reconquête…Un univers riche, loin d’un exotisme trafiqué ou factice, qui entraîne le lecteur dans la quête d’un artefact indispensable à la renaissance du royaume — à travers la magie.Le cliffhanger final ne manquera pas de frustrer durablement, en attendant que le prochain tome ne sorte. Et l’engouement n’est pas près de cesser : non seulement l’auteure a bénéficié d’une avance à six chiffres, mais surtout, les droits d’adaptation audiovisuelle ont été cédés à la Fox.Entre haine et amour (duo habilement amené, il faut l’admettre, bien que prévisible), le parcours de ces jeunes aventuriers, où l’on joue des tropes africains pour mieux les valoriser, a réellement de quoi séduire. Et attendez de faire connaissance avec les léopardaires blancs et les esprits vengeurs…À ne pas manquer.Tomi Adeyemi, trad. S. Lamotte d'Argy – De sang et de rage – Nathan – 9782092583654 – 18,95 €